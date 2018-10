A Szikla kedvenc óráját is megvásárolhatjuk a BÁV aukcióján

A legnagyobb mozisztárok, mint Sylvester Stallone, Alain Delon vagy Dwayne Johnson egyaránt nagy órarajongók, a BÁV október 30-i 2. Óraaukcióján pedig sok más különlegesség mellett az ő kedvenc időmérő szerkezeteikre is licitálhatnak az érdeklődők. A MOM Kulturális Központban október 30-án 18.00 órától lesz az árverés, ahol mintegy 160 tétel vár új gazdára. A kínálat befektetésre is érdemes luxusmodellektől az igényes, de kedvező árú órákon át egészen a gyűjtői darabokig ad áttekintést a legnagyobb márkákból, derül ki az cég közleményéből (MTI, OTS).

A luxuskategória egyik sztárja a 3,5 millió forintos kikiáltási árról induló Audemars Piguet Royal Oak óra 2016-os modellje lesz.

Az eredeti, 1972-ben bemutatott modell tervezője Gérald Genta, aki számos ikonikus órát alkotott a pályafutása során, az óra időtlen dizájnja pedig olyan sztárokat hódított meg, mint Alain Delon, aki számos filmjében viselte saját Royal Oak óráját.

A Panerai Radiomir márka szintén a filmszínészek kedvence. Az olasz luxusóra márkát először Sylvester Stallone „fedezte fel”, és kezdte népszerűsíteni a hollywoodi sztárok között, ami annyira jól sikerült, hogy közülük többen, így például Dwaye Johnson, a Szikla is gyakran viseli saját Panerai óráját a filmjeiben. Az Office Panerai eredetileg az Olasz Királyi Haditengerészetnek készített precíziós eszközöket, köztük a Radiomir nevű szériát is, amely tagjainak hosszabb ideig, extrém körülmények között, nagy víznyomás mellett is működniük kellett. Ezek a tulajdonságok a mai napig jellemzik a Radiomir 1940 elnevezésű típusokat, amelyek közül a BÁV aukcióján egy limitált kiadású darab 1,3 millió forintért kerül kalapács alá.

A világ egyik legismertebb modelljére, James Bond legendás Omega Seamaster órájára is licitálhatunk az aukción 800 ezer forinttól. Az Omega további ikonikus modelljei is felbukkannak a kollekcióban, így például a Speedmaster Moonwatch is, amely hírnevét annak köszönheti, hogy ott volt az első Holdraszállásnál. 1969 óta nem csak Neil Armstrong, de bárki tesztelheti kevésbé extrém körülmények között is a NASA kedvenc időmérőjét, most akár már 800 ezer forintért.

Az aukció legdrágább órája 4,3 millió forintos kikiáltási árával egy fehérarany Rolex Day-Date President óra lesz, amelyet 1,3 karátnyi briliáns díszít.

Az árverés egyetlen asztali órája, az 1950-es években készült különleges Jaeger-Le Courte Atmos óra igazi mérnöki csúcsteljesítmény. A hátoldalán található tartályban lévő klóretánnak, valamint egy membránnak és egy spirálrugónak köszönhetően a hőmérséklet 1 Celsius-fok változásának hatására 48 órányi járástartalékot képez, így emberi beavatkozás nélkül is önjáró, örökmozgó.

Kiemelt kép: (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)