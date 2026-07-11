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Gazdaság

„Nem csináltam semmit” – nem adott meg semmilyen kódot, mégis lenullázták a kártyáját

Getty Images
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 07. 11. 07:56
Getty Images
Egy új csalási módszerrel a bűnözők már úgy is képesek hozzáférni a bankkártyánkhoz, hogy semmit sem veszünk észre belőle. Egyik olvasónk példája is ezt mutatja: előzmény nélkül tűnt el a pénze a számlájáról, miközben állítja, semmilyen adatot nem adott ki, semmiféle hitelesítő SMS‑t nem kapott. A bank szerint azonban a kártyát szabályosan digitalizálták, ezért nem jár kártérítés.

Olvasónk május 15-én reggel vette észre, hogy minden előzmény nélkül a számlájáról eltűnt majdnem 90 ezer forint. Felhívta a bankját (Magnet Bank), ahol azonnal letiltották a kártyáját, és felvettek egy jegyzőkönyvet, amelyben végigkérdezték, telepített-e idegen programot, kiadta-e az adatait és így tovább – ezekre mind nemmel válaszolt, mivel nem történt ilyesmi, telefonon sem keresték banki csalók.

Azt kérte a banktól, hogy térítse meg a kárát. A bank azt tanácsolta neki, tegyen rendőrségi feljelentést. Megtette. A pénz a mai napig nem került vissza a számlájára.

A bank nem ad kártérítést

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