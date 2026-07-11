Olvasónk május 15-én reggel vette észre, hogy minden előzmény nélkül a számlájáról eltűnt majdnem 90 ezer forint. Felhívta a bankját (Magnet Bank), ahol azonnal letiltották a kártyáját, és felvettek egy jegyzőkönyvet, amelyben végigkérdezték, telepített-e idegen programot, kiadta-e az adatait és így tovább – ezekre mind nemmel válaszolt, mivel nem történt ilyesmi, telefonon sem keresték banki csalók.

Azt kérte a banktól, hogy térítse meg a kárát. A bank azt tanácsolta neki, tegyen rendőrségi feljelentést. Megtette. A pénz a mai napig nem került vissza a számlájára.

A bank nem ad kártérítést