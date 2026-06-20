A Hotel & More szállodaüzemeltető cégcsoport egyik újabb szállodájáról derült ki, hogy gondok akadtak a bérfizetéssel. A Danubius Hotels lánchoz, mint tulajdonoshoz tartozó három csillag plus superior minősítésű soproni Hotel Lővért üzemeltette a KBL & More Kft. idén március végéig, és az üzemeltetőváltás után itt sem kapták meg a dolgozók a munkáltatótól a nekik járó utolsó havi bért, illetve vannak, akiknek a végkielégítésük is a levegőben lóg. Korábban írtunk már arról, hogy hasonlóan jártak a szintén a Hotel & More cégcsoporthoz tartozó cégek által üzemeltetett Oxigén Family Hotel Noszvaj és a Hotel Fit Hévíz dolgozói is: miután egy másik cég átvette az üzemeltetést, nem kapták meg a bérüket, illetve egyéb járandóságaikat az üzemeltetőváltás előtti időszakra.

A 2023-ra frissen felújított szállodát a KBL & More Kft. üzemeltette 2023 márciusától 2026 március 31-ig, amikor megtörtént az üzemeltetőváltás. A hotelben dolgozó forrásunk szerint a bérkifizetésekkel már tavaly október óta gondok voltak, ahogy idén januárban és februárban is – csak több részletben kapták meg a fizetésüket. Márciusra, az utolsó hónapra pedig még mai napig sem kapták meg a bérüket. (Az új üzemeltető a váltás óta rendesen utalja a fizetéseket.)

A 2025. évi adóbevallás tervezetből pedig az derült ki, hogy a dolgozóknak nulla forint jövedelmük volt egész évben, és nulla forint közterhet fizetett utánuk a cégük. A munkaadójuk által kiállított M30-as igazolás alapján (ami tartalmazta a béreket és a levont közterheket) készítették el végül az adóbevallást, majd felvették a kapcsolatot a NAV-val.

Így derült ki a dolgozók számára, hogy 2024 októberétől kezdve nem fizetett járulékot a KBL & More a dolgozói után. A győri munkaügyi felügyelősségnél is panaszt tettek a dolgozók, forrásaink szerint a hatóság vizsgálatot is indított.

Hasonló történt a Hotel & More másik cégénél, a Vagabond Kft.-nél, illetve az általuk üzemeltetett Hotel Fit Hévíznél is: a dolgozók után ez a cég sem fizetett sem szja-t, sem járulékot a tavalyi évre, nulla szerepelt az ő adóbevallási tervezeteikben is.

Mindkét szálloda dolgozói az elmaradt bérükön túl amiatt is aggódnak, hogy mi lesz így a nyugdíjszámításnál, mi lesz erre az időre a nyugdíjukkal, ha egyszer a cégük nem fizette utánuk a járulékokat. Farkas András nyugdíjszakértőt kérdeztük, érheti-e kár ilyen esetben a dolgozókat.