A KSH legfrisseb jelentését idézi az MTI, miszerint 2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg

munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene decemberben az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült – közölte a KSH.

A jelentésből kiderült még, hogy szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján

a decemberi ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a novemberinél.

A tavalyi év pedig összességében gyászosan sikerült:

2025-ben az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal kisebb volt, mint 2024-ben.A decemberi ipari termelés részletes adatait jövő pénteken február 13-án közli második becslése alapján a KSH.

Elemzői kommentár az ipari termelési adatokhoz

Az Erste vezető makrogazdasági elemzője, Nyeste Orsolya szerint a mostani adatközlést megelőzően voltak pozitív jelek: a német ipari rendelésállomány és termelés is nőni tudott az elmúlt hónapokban, illetve az európai autóeladások is viszonylag kedvezően alakultak az elmúlt időszakban. Az október végén termelésbe lépő debreceni BMW gyár teljesítménye a novemberi adatokban még nem igazán látszott, a decemberi havi növekedéshez viszont már hozzájárulhatott. Azonban a decemberi kicsit jobb adat még mindig kevés volt ahhoz, hogy az ipar ne visszahúzza a gazdaságot a negyedik negyedévben is, így az idei év nagy kérdése, hogy bekövetkezik-e a régen várt fordulat ezen a téren.

Az előrejelzések terén viszont érdemi bizonytalanságot okoz, hogy továbbra sem teljesen egyértelműek a valódi javulás jelei a német konjunktúrában, bár a kilátások kétségkívül jobbak lettek. Összességében továbbra is a korábbi nagy beruházások termőre fordulásában bízhatunk szerintük: a BYD, CATL és Mercedes kapacitásai az ipari termelés bővülését kell, hogy eredményezzék, amennyiben a külső kereslet támogatóvá válik – várhatóan leginkább 2026 második felében. Úgy vélik, több év visszaesés után így 2026-ban az ipar pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez.

A GDP 2025-ben, a repülőrajt évében végül 0,3 százalékkal volt képes növekedni,