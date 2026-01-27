Szijjártó Péterfelújításkozármislenystadion
Félmilliárdért újít fel a kormány egy stadiont, amely 2017-ben épült

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 01. 27.
A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen, az MTI tudósítása szerint.

Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat

– mondta.

„Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is – tette hozzá.

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.

A hvg.hu arra emlékeztet, hogy a mintegy hétezer lakosú, Pécs melletti kisváros stadionját 2017 áprilisában adták át, az építkezést az állam akkor 440 millió forinttal támogatta. A papíron 2000 fő befogadására alkalmas stadionban egy 600 ülőhellyel rendelkező, modern oldallelátó jelenti a hazai oldalt (a vendégszektor eközben egy sor szék egy kétméteres gödör és a parkoló között).

A város labdarúgócsapatáról készült riportunkat itt olvashatja.

