Mélyponton a forintárfolyam, Trump állhat a háttérben

A forint szempontjából a hét elején elsősorban a nemzetközi hangulat és a dollár mozgása meghatározó, miközben a hazai fundamentumok oldaláról hétfő reggel a KSH novemberi ipari termelési adata érkezett meg.

A nemzetközi piacokon a dollár általánosan nyomás alá került, miután a Trump-adminisztráció újabb jogi harcot kezdett a Federal Reserve ellen, amire kisebb menekülés indult az amerikai eszközökből – értékel a portfolio.hu.

Az euróval szemben a forint gyengülni kezdett az átmeneti reggeli korrekció után, Reggel nyolc után az EUR/HUF 385,8 körül alakult, ám a magyar deviza még tovább gyengült, dél körül már 386,5 felett járt az árfolyam. Ez a 2026-os év eddigi mélypontját jelenti.

A dollárgyengülés az eurónak is lendületet ad, valamint a gyengébb magyar ipari adat is okozhatta a forint gyengülést.