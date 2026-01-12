devizaforintforintgyengülésforintárfolyam
Gazdaság

Mélyponton a forintárfolyam, Trump állhat a háttérben

Marjai János / 24.hu
24.hu
2026. 01. 12. 12:14
Marjai János / 24.hu

A forint szempontjából a hét elején elsősorban a nemzetközi hangulat és a dollár mozgása meghatározó, miközben a hazai fundamentumok oldaláról hétfő reggel a KSH novemberi ipari termelési adata érkezett meg.

A nemzetközi piacokon a dollár általánosan nyomás alá került, miután a Trump-adminisztráció újabb jogi harcot kezdett a Federal Reserve ellen, amire kisebb menekülés indult az amerikai eszközökből – értékel a portfolio.hu.

Az euróval szemben a forint gyengülni kezdett az átmeneti reggeli korrekció után, Reggel nyolc után az EUR/HUF 385,8 körül alakult, ám a magyar deviza még tovább gyengült, dél körül már 386,5 felett járt az árfolyam. Ez a 2026-os év eddigi mélypontját jelenti.

A dollárgyengülés az eurónak is lendületet ad, valamint a gyengébb magyar ipari adat is okozhatta a forint gyengülést.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Közlekedésinfó: január 20-án jön az új KRESZ, február végén, március elején indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Sírva kiabálva kért segítséget egy felpofozott kisfiú, akit fogdostak és szexre akartak kényszeríteni a játszótéren
Oroszlán Szonja összeveszett egy kutyasétáltató férfival: Megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg
Elek Gábor a történelmi meccs után: Nagyon szomorú vagyok
Kornis Mihály: Csak az életről van tapasztalatunk, a halál az egy pletyka
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik