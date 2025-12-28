Ennyivel drágult az ünnepi bevásárlás 15 év alatt

Csaknem négyszeresére nőttek az év végi ünnepek jellemző árucikkeinek az árai tizenöt év alatt – írja vasárnapi cikkében a 444.hu.

A portál kiszámolta, hogy annak idején átlagosan 22 878 forintba került egy karácsonyi és szilveszteri bevásárláskor tizenkét olyan terméknek egy-egy egységnyi adagja, amelyeknek az ugyanekkora adagja összeadva ma 90 786 forintba kerül – így meghatározhatták az év végi ünnepek 15 éves inflációját.

Mint írják, a nagy átlagon belül jelentős szórást találtak: akad olyan termék, amely csupán a másfélszeresére drágult, ugyanakkor öt termék ára legalább a háromszorosára nőtt, kettőé pedig több mint ötszörösére.

Az is kiderült, hogy az év végi ünnepek költsége kétszer gyorsabban nőtt, mint a hivatalos infláció.

Ez onnan tudható, hogy az elmúlt tizenöt év összesített inflációja Magyarországon nagyjából 100 százalék volt, miközben a lap által kiválasztott termékek költségei megnégyszereződtek.

A tizenkét termékből álló listára felvették a fenyőfát, a pezsgőt, a karikagyűrűt, valamint meghatározó élelmiszereket.

Azon termékek közül, amelyeknek az árát a Központi Statisztikai Hivatal vezeti, a karikagyűrű drágult a leginkább: az idén majdnem hatszor annyit került, mint 2010-ben. A karikagyűrűnél csak a szaloncukor drágult nagyobb mértékben: több mint hat és félszeresére. Tizenöt évvel ezelőtti hírek alapján a lédig zselés szaloncukrokat még jellemzően 900 forintos – nem akciós – kilónkénti áron lehetett megvenni, ám ez az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megdrágult: az idén már a legolcsóbb lédig szaloncukrok is kilónként 6000 forintba kerülnek.

A 444 listáján szerepel még egyebek mellett a ponty, a kenyér, a virsli és a pulykamellfilé is. Utóbbi az egyik legkevésbé dráguló termék, ennél csak a tankpezsgő ára nőtt kisebb mértékben, csupán mintegy 1,8-szorosára. A harmadik legkisebb drágulást a fenyőknél rögzítették.

Egy jellegzetesen karácsonyi árucikk azonban nem került fel a listára: a könyv – mivel a KSH a könyvekről nem közöl sem havi, sem éves átlagárakat.