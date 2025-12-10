Veszélyezteti-e az anyák szja-mentessége a nyugdíjukat?

Már nem csak a legalább négygyermekes anyák, hanem októbertől a háromgyerekes anyák is szja-mentesek, januártól pedig a kétgyermekes anyáknál is elkezdődik az szja-mentesség bevezetése, első körben a 40 év alattiaknál.

Akiknek még jár a családi kedvezmény is a gyermekek után, azok az anyák szja híján a járulékukból érvényesíthetik a kedvezményt. Innen jött a kérdés, hogy:

Ha az anya a családi kedvezmény miatt nem fizet járulékot, akkor az érintheti-e az orvosi ellátását, a táppénzét, a gyedét, vagy akár a nyugdíját? Ennek járt utána a Hóvége.hu és a Kemma.hu.

Nos, aggodalomra nincs ok, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal válasza szerint

a családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerő-piaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

Továbbra is jár minden TB-finanszírozott ellátás (háziorvos, labor, szakorvosi vizsgálat), még akkor is, ha egy forint járulék sem folyik be valaki után a családi kedvezmények miatt. Ugyanígy minden pénzbeli TB-ellátás is jár, azaz a táppénz, a CSED és a GYED is.

A munkaviszony alatt a szolgálati idő ugyanúgy számít, tehát a nyugdíjjogosultság sem sérül a családi kedvezmény járulékági érvényesítése miatt. Hozzátesszük, es ez nyilván nem csak az szja-mentessé váló anyákra igaz, hanem mindenki másra is (anyákra és apákra is), akik a gyerekeik után érvényesítenek járulékkedvezményt. A TB-jogosultság alapja ugyanis nem az, hogy ki mennyit fizet, hanem hogy fennáll-e a biztosítási jogviszony, például alkalmazotti munkaviszony.

A háromgyerekes anyák adókedvezményének érvényesítéséről is írtunk nem régiben, részletesen, és érdemes lehet a NAV tájékoztatóját is elolvasni.