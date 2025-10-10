Októbertől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján – írta az adóhatóság. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Arra is kitértek, hogy online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat, a Gyakran ismételt kérdésekben, amelyekben számos általános, valamint egyedi kérdésre van válasz.

Október 1-jén mi is részletes összefoglalót készítettünk arról, ki, milyen esetben veheti igénybe a háromgyerekes anyák szja-mentességét, és tippeket is adtunk a különböző élethelyzetben lévő anyáknak, családoknak.