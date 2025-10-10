háromgyerekes anyák szja-mentességenavgyik
Gazdaság

Háromgyermekes anyák szja-mentessége: sok kérdés érkezett a NAV-hoz, íme a válaszok

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 10. 10. 09:24
Farkas Norbert / 24.hu
Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye.  Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve a NAV most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal ma (október 10-én, pénteken) tett közzé a honlapján egy tájékoztatót (Gyakran ismételt kérdések), amely szerintük egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek.

Októbertől benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján – írta az adóhatóság. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.

  • A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.
  • A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.
  • A kedvezmény érvényesíthető egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is, ehhez vagy a munkáltatónál vagy online a NAV-nál az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet.

Arra is kitértek, hogy online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csaknem félmillió munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat, a Gyakran ismételt kérdésekben, amelyekben számos általános, valamint egyedi kérdésre van válasz.

Október 1-jén mi is részletes összefoglalót készítettünk arról, ki, milyen esetben veheti igénybe a háromgyerekes anyák szja-mentességét, és tippeket is adtunk a különböző élethelyzetben lévő anyáknak, családoknak.

Kapcsolódó
Adómentessé váltak a háromgyerekes anyák – mit kell tenni, hogy a lehető legjobban járjanak a családok?
A háromgyerekes anyáknak több tennivalójuk is akadhat, ha már az októberi fizetésükre érvényesítenék az szja-mentességet, és a családi kedvezményből is a legtöbbet hoznák ki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy elhagyja a woltos táskáját és meglép a rendőrök elől egy motoros futár
73 cipőt nyúlt le ezzel a trükkel egy bolti lopásokra szakosodott család
Orbán a Kossuth Rádióban: A magyar gazdaság nincs rossz bőrben, a Tisza az ukránok pártja
Padlófűtés helyett: van egy olcsóbb, energiatakarékosabb, rugalmasabb megoldás
40 millió forint jár vissza egy devizahiteles adósnak – így döntött a Fővárosi Törvényszék
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik