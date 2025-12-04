Ismert termékek zsugorodnak össze a magyar boltokban

Novemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot – írja a portfolio.hu.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára. Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken.

Termékek

A legnagyobb mértékű változás a szárazáruk között található: a Knorr zöldborsmártás alap kiszerelése az Unilever Magyarország Kft. bejelentése alapján 1,2 kilogrammról mindössze 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos csökkenést jelent.

A Spar Hazai Szeretem csípős parasztkolbász és a Spar Hazai Szeretem csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra váltott, ami 25 százalékos zsugorodásnak felel meg.

A fagyasztott termékek kategóriájában az Aldi által forgalmazott Frutti di Mare jelent meg kisebb kiszereléssel: a tengergyümölcsei-mix 450 gramm helyett már csak 350 grammot nyom. Ez 22,2 százalékos csökkenést jelent.

Az állateledel kategóriában a Nestlé Hungária Kft. jelentette be, hogy a Friskies száraz macskaeledel három változata – a lazacos, a csirkés, illetve a marhával, csirkével és zöldségekkel készült verzió – egységesen érintett: 1 kilogrammos kiszerelése mostantól 0,8 kilogramm (-20 százalék)

További részletek a portfolio.hu-n.