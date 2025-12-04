élelmiszerkiskereskedelemspartermék
Gazdaság

Ismert termékek zsugorodnak össze a magyar boltokban

Getty Images
24.hu
2025. 12. 04. 11:30
Getty Images
A boltokban újabb termékek jelentek meg kisebb csomagolással, az elmúlt hetekben is több bejelentés érkezett a hatósághoz. Bár a gyártók és forgalmazók kötelesek közölni a változásokat, az árak alakulását továbbra sem lehet pontosan nyomon követni. A mostani termékek között van macskaeledel, édesség, chips és kolbász is.

Novemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot – írja a portfolio.hu.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára. Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken.

Termékek

  • A legnagyobb mértékű változás a szárazáruk között található: a Knorr zöldborsmártás alap kiszerelése az Unilever Magyarország Kft. bejelentése alapján 1,2 kilogrammról mindössze 0,66 kilogrammra zsugorodott, ami 45 százalékos csökkenést jelent.
  • A Spar Hazai Szeretem csípős parasztkolbász és a Spar Hazai Szeretem csemege parasztkolbász egyaránt 400 grammról 300 grammra váltott, ami 25 százalékos zsugorodásnak felel meg.
  • A fagyasztott termékek kategóriájában az Aldi által forgalmazott Frutti di Mare jelent meg kisebb kiszereléssel: a tengergyümölcsei-mix 450 gramm helyett már csak 350 grammot nyom. Ez 22,2 százalékos csökkenést jelent.
  • Az állateledel kategóriában a Nestlé Hungária Kft. jelentette be, hogy a Friskies száraz macskaeledel három változata – a lazacos, a csirkés, illetve a marhával, csirkével és zöldségekkel készült verzió – egységesen érintett: 1 kilogrammos kiszerelése mostantól 0,8 kilogramm (-20 százalék)

További részletek a portfolio.hu-n.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Jobb érzés, hogy Eszter itt van. Belehaltam volna, ha kint marad a teste”
Európa legnagyobb és legszebb karácsonyi vására itt van a szomszédban
Mégsem lesz leállás a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerben
Holtan találták meg a 82 éves férfit, aki áttévedt, majd lerobbant a kocsijával Szlovákiában
„Jobb érzés, hogy Eszter itt van. Belehaltam volna, ha kint marad a teste”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik