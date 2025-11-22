Hadházy Ákos a lábatlani óvodák felújításának furcsaságairól

Hadházy Ákos közösségi oldalán mutatott fotókat arról, hogy ömlik az esővíz a lábatlani óvoda beázó plafonjáról, az égő lámpatest mellett is, miközben gyerekek voltak bent. A független képviselő szerint sikerült az esős novemberben egyszerre az egész tetőt leszedni úgy, hogy közben 150 százalékos a létszám, mert egyszerre újítják fel mindkét óvodát.

Hadházy Ákos – a felháborodott szülők mellékelt bejegyzésére hivatkozva – azt írta: a gyerekek egy részét a könyvtárban helyezték el, ott viszont kezdetben a férfi wc-ben tárolták az uzsonnát…

(Erről is mutat képet, de hozzáteszi: ez már megszűnt.)

Hadházy Ákos elismeri, egy tetőfelújítás mindig nagy tortúra, de számára azért akad néhány kérdés:

Az EU-s támogatást 2022 márciusában kapták meg, miért 2025 őszén-telén kell csinálni a munkát?

Miért egyszerre a két óvodában?

Szintén mellékelve a dokumentumokat hozzáteszi: 435 millió forintból végzik a felújításokat, ami még akkor is bődületesen soknak tűnik, ha az egyik óvoda új tornaszobát is kap.

Számára viszont az a legfurcsább, hogy a pályázat hivatalos oldala szerint a támogatás 435 millió, de a kifizetett előleg 760 millió forint.