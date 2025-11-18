Kínai akkumulátorüzem épülhet Gödöllőn

Akkumulátor-összeszerelő üzem és raktár létesítésére kért engedélyt egy gödöllői székhelyű, kínai cég a Pest megyei kormányhivataltól, adta hírül az atlatszo.hu. A Camel cégcsoporthoz tartozó Hybern Energy Hungary Kft. által tervezett üzem évi 700 ezer lítium-ion akkumulátor egység előállítására lenne alkalmas. A környezetvédelmi eljárás részeként tartandó közmeghallgatást személyes részvétel nélkül tartják meg, észrevételt kizárólag írásban fogadnak.

A beruházás a korábbi Sony-üzem helyén létesülne, nem messze az M3-as autópálya felvezetőjétől, ahol egy tó és lakóépületek is találhatóak. Utóbbiakra a kormányhivatal által közzétett hatásvizsgálati tanulmány szerint az új üzem nem lesz hatással. Ugyanitt megemlítik, hogy az összeszerelni kívánt akkumulátorokhoz Lítium-vasfoszfát cellákat használnának fel, ami „biztonságosabbnak számít más lítium-ion akkumulátorokhoz képest”.

A tanulmány szerint a tervezett gödöllői üzemnek nincs szüksége iparbiztonsági engedélyre, azaz a lehetséges balesetek mértéke, következménye katasztrófavédelmi szempontból nem szorul vizsgálatra. Ennek oka, hogy az összeszerelendő akkucellák zárt egységekben érkeznek majd az üzembe, így ebben az eljárásban a bennük lévő veszélyes anyagok nem vizsgálandóak.

Amennyiben megvalósul, Gödöllőn ez lesz a második akkumulátoripari beruházás, ugyanis 2021 óta már működik a szintén kínai tulajdonú Kedali Hungary Kft. A vállalat lítium-ionos akkumulátorokhoz tartozó alkatrészek gyártásával és értékesítésével foglalkozik.