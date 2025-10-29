janafadria-vezetékkőolajmol
Visszaszóltak a horvátok: a Mol állítása hamis és alaptalan

2025. 10. 29. 15:37
A Janaf egyetlen kötelezettségét sem szegte meg, amely a vezetékrendszerén keresztül történő nyersolajszállítási szerződésből ered.

A Mol-csoporthoz tartozó Slovnaft szerződésszegéssel kapcsolatos állításait határozottan elutasítjuk, mivel azok hamisak és alaptalanok.

olvasható a horvát kőolajszállító cég szerdai közleményében.

A Janaf-rendszeren keresztül történő olajszállítás szigorúan a meghatározott szállítási ütemtervnek, a megkötött szerződés feltételeinek, a Janaf szállítási kapacitásaihoz való hozzáférés műszaki feltételeinek és a szokásos üzleti gyakorlatnak megfelelően történik.

A jóhiszeműség és a tisztesség elveinek megfelelően felszólítjuk a Mol-csoportot, hogy növelje a csővezeték-kapacitások operatív kihasználtságát, mivel a Mol-csoport jelenlegi kihasználtsága jelentősen elmarad a szerződésben rögzített szinttől és a csővezetéken történő olajszállítási iparágban szokásos üzleti gyakorlattól

– tették hozzá.

Mint megírtuk, a Slovnaft kedden közölte, hogy a Jadranski naftovod (Janaf) mérsékelte a nem orosz eredetű kőolaj leszállítását a pozsonyi finomító irányába, amelyet szerződésszegésként értékeltek.

A lépés a szlovák olajcég szerint hátráltatja a finomító törekvését, hogy növelje az alternatív forrásból származó olaj feldolgozását. A Mol csoporthoz tartozó Slovnaft továbbra is döntően orosz kőolajat dolgoz fel, és uniós mentesség révén exportálhat az ebből készült termékekből. A vállalat a nem orosz olaj részarányának emelésén dolgozik; szóvivőjük szerint októberre és novemberre 50 százalékos keveréssel számoltak.

A vállalat szerint viszont

akár 90 ezer tonna arab light kőolaj is kieshet a janaf-on keresztüli szállításokból.

