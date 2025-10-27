Olcsó ágyneműket sózott horroráron a nyugdíjasokra egy nő, aki orvosnak adta ki magát

Módszeresen húzta le a nyugdíjasokat egy középkorú nő Sopronban. A nőnek azt volt a módszere, hogy nyereményt ígért az idős áldozatainak arra az esetre, ha megveszik tőle a méregdrágán kínált ágyneműket és az egészségügyi termékeket.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a középkorú nő 2024-től kezdve az országban több helyen, köztük Sopronban is lehúzta a hiszékenyebb nyugdíjasokat. Azt állította nekik, hogy ágyneműket és egészségügyi termékeket nyertek.

Ezzel az ürüggyel hat idős személynek is elnyerte a bizalmát. A nyeremény átvételét jellemzően attól tette függővé, hogy ehhez a nyugdíjasoknak meg kellett venniük egy terméket. Az idős emberek hittek neki és a nő által kínált alacsony értékű termékeket jóval magasabb áron megvették.

Az elkövető egy esetben orvosnak adta ki magát, és több százezer forintos kárt okozott az áldozatainak. Ezt utólag megtérítette. Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kért a több rendbeli csalás bűntettével vádolt nőre.

Ebben a cikkünkben írtunk arról, hogyan cserkészik be, és húzzák le anyagilag az egészségükért aggódó nyugdíjasokat.