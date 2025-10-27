Össztűz zúdult Lantos Csabára: a MOHU díjemelése miatt tiltakoznak a szakmai szervezetek

Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet is levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, vagyis az EPR-díj mérséklésével kapcsolatban – tudta meg a lap. (Az EPR-díj az a tétel, amit a gyártók és az első hazai forgalomba hozók fizetnek a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek a termékek és csomagolások jövőbeli hulladékkezeléséért, vagyis az újrahasznosításáért vagy az ártalmatlanításáért.)

Két hete a Nyomda- és Papíripari Szövetség nyílt levélben már tiltakozott az október elejétől váratlanul megemelt EPR-díjak ellen. A Népszava szerint a mostani, számos szervezet által jegyzett dokumentum is ekkor született, ám úgy tűnik, az Energiaügyi Minisztérium csak a nyomdaipar észrevételeire reagált. Lantos Csaba miniszter ugyanis néhány napja ebben a szektorban – azaz csak a nyomdaiparban – visszaállította a reklámhordozó papírok kiterjesztett gyártói felelősségi díját az október előtti szintre.

A másik levél aláírói – a csaknem húsz szakmai szervezet – még mindig azt kéri az energiaügyi minisztertől, hogy a jövő évtől se emeljék – ahogy azt október elejétől megtették –, hanem éppenséggel csökkentsék az említett EPR-díjat, illetve a betétdíjas visszaváltási rendszerhez (DRS) kapcsolódó díjakat is.

Erre a hazai vállalkozások versenyképességének megőrzése, valamint az infláció elleni küzdelem érdekében is szükség lenne.

A lap által megismert levelet többek között a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, a Magyar Márkaszövetség, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), a Nyomda- és Papíripari Szövetség, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is aláírta. Az OKSZ részéről Kozák Tamás főtitkár megerősítette, hogy a levelet már egy ideje továbbították az energiaügyi miniszternek.

Ám nemcsak a jövő évi – várható – díjemeléssel kapcsolatban akad problémája a levélíróknak, hanem a múlt hónapban, villámgyorsan levezényelt folyamat kapcsán is aggodalmukat fejezték ki. Szerintük problémás, hogy a szeptember közepén hatályba lépett kormányrendelet után, amely az azonnali díjemelést lehetővé tette, már a következő héten meg is jelent az október elejétől élő új EPR-díjtáblázat.

A dokumentumban azt nehezményezik, hogy év közben immár bármikor változtathatók az említett tételek, mindezt ráadásul úgy, hogy 30 napos átmeneti időt sem kell biztosítani az új díjak alkalmazásáig.

Ehhez képest október 1-jétől az összesen 27 féle díjkategóriából 12 féle anyagáram EPR-díja növekedett, több kategóriában a díjemelkedés igen jelentős: egyebek közt a „bútorok, fából” kategóriában például 300 százalékos, a „sütőolajok és zsiradékok” esetében 172 százalékos, a „textilcsomagolásnál” pedig 221 százalékos.

Ez újfent inflációs hatással jár majd, hiszen a költségek áthárítása miatt a hulladékkezelés árát végül a fogyasztók fizetik meg.

Azt nem sikerült megtudni, hogy tárgyal-e a levelet aláírókkal a minisztérium.