Az Otthon Start miatt megfagytak a budapesti garzonlakások árai

Meglepő következtetésre jutott a garzonlakások piacán az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László: az oldal sajtóközleménye szerint az elmúlt két-három hónapban jelentősen lassult a budapesti használt garzonok áremelkedési tempója, ennek oka pedig az Otthon Start Program.

Balogh hozzátette: 2024 októbere, illetve a program bejelentése (2025 júliusa) között 32 százalékos drágulás volt tapasztalható a 30-50 négyzetméteres otthonok piacán, ennek azonban vége, hiszen a 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorlát a gyakorlatban hatósági ársapkaként viselkedik.

Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy a júliusi 1,45 millió forintos négyzetméterár az elmúlt három hónapban már csak 4,5 százalékkal emelkedett tovább.

A kerületenkénti bontást nézve a különböző városrészek közti különbségek is egyértelművé váltak: eszerint a IV., VIII., XIV., és XV. kerületi lakások a másfél milliós határ között mozognak, a XXIII. kerületben azonban még mindig valamivel egymillió forint alatt lehet lakást venni. A csúcsértékeket két budai kerület, a XI. és a XII. hozta, hiszen előbbiben 1,76, míg utóbbiban 1,64 millió forint az átlagár.

Az elemzés rámutatott: az árváltozás 2026 elején még inkább turbulenssé válhat, mivel akkortól azonos áron lehet majd használt és újépítésű garzonlakást vásárolni, ami már középtávon sem lesz fenntartható a kislakások piacán.

A kutatás egy meglepő adatot is hozott, hiszen egyértelműsítette, hogy a tulajdonosok által hirdetett lakások kevesebb mint feleakkora tempóban drágultak július óta, mint azok, amiket ingatlanközvetítők segítségével próbálnak eladni.