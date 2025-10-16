fűtésfűtési szezonkandallókályha
Fűtési szabályok: 100 ezres bírságot is kiszabhat a hatóság, ha nem természetes tüzelőanyagot használ

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 10. 16. 09:49
Szajki Bálint / 24.hu
A fűtési szezon elindult, sokan azonban már most megszegik a szabályokat, aminek akár büntetés is lehet a vége – hívja fel a figyelmet a sonline.hu.

Az idén egy valamivel korábban indult a fűtés szezon, sokan pedig még mindig azzal fűtenek, amit éppen találnak otthon. Ez pedig egyáltalán nem szabályos, a jogszabály tiltja a hulladékégetést, a hatósági ellenőrzések pedig már megkezdődtek.

A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. A nedves fa használata ugyan nem tilos, de nem ajánlott, mert rossz hatásfokkal ég, fokozza a koromképződést és a légszennyezést – mondta a portálnak Tóth Ágoston, barcsi jogász.

Szigorúan tilos fűtésre használni

  • háztartási hulladékot (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag);
  • műanyagot (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon);
  • gumit (autógumi, gumicső, gumitalp);
  • festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fát (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap);
  • textilt, rongyot, cipőt vagy bármilyen szintetikus anyagot;
  • papírt, kartont és újságot nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak);
  • vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladékot (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia);
  • veszélyes hulladékot (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz).

Ezek az anyagok ugyanis égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan szennyezik a levegőt, valamint károsítják az emberi egészséget és a fűtőberendezést is.

Ennyi lehet a büntetés mértéke

A hatóság – például a jegyző vagy a katasztrófavédelem – ellenőrzést tarthat, és ha bizonyítható, hogy valaki tiltott anyagot égetett, pénzbírságra számíthat, amely magánszemélyek esetében akár több tízezer forintra, súlyosabb esetben százezres nagyságrendű összegre is rúghat.

Ha a cselekmény ismétlődik, vagy jelentős környezeti kárt okoz, büntetőeljárás is indulhat, ami még komolyabb szankciókat vonhat maga után

– hívta fel rá a figyelmet a jogász.

