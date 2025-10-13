Drágul az osztrák autópálya matrica, de a magyarnál 50 százalékkal olcsóbb maradhat

Peter Hanke Ausztria közlekedési minisztere és az osztrák állami autópályaüzemeltető cég (ASFINAG) közös bejelentése szerint 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből – írja honlapján az ORF.

Az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más partnerhelyeken. „Az analóg hozzáférés“ megmarad.

Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves-vignetta ára személyautóknak 106,80 euró lesz, ami 2.9 száázalékos emelést jelent a fogyasztói árindex alapján.

A digitális matricák vásárlása pedig gyorsabb lesz: az árusítóhelyeken beszerzett matricák már azonnal érvénybe lépnek. Az online áruházban viszont továbbra is 18 napos várakozási idő várható a matricavásárlás és annak tényleges érvényessé válása között, ez a fogyasztóvédelmi szabályokra vezethető vissza.

A most bejelentett intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye a matricarendszert. Az utolsó, 2026-os matrica színe pedig „Feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz.

Éves hazai sztrádadíj

Magyarországon szintén inflációkövető rendszert alkalmaznak a sztrádamatrica-díjak megállapításánál. A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban 4,3 százalékos inflációt mért, amely meghatározza a 2026-os útdíjemelést. Az AutópólyaMatrica számításai szerint a jövőre az éves országos matrica 61 760 forintba kerülhet.

Ez 390 forintos euróárfolyammal számolva, körülbelül 158 eurót tesz ki, vagyis közel 50 százalékkal drágább lehet a hasonló osztrák matricánál.