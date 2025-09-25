Szabad Európa: Orbán mostanra ígérte, de kanyarban sincs a magyar-amerikai megállapodás

„Magyarország arra számít, hogy hat hónapon belül olyan üzleti megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, amely segíthet ellensúlyozni a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok várható hatásait. Tárgyalásokat folytatunk az amerikaiakkal olyan gazdasági kérdésekről, amelyek előnyösek lennének számunkra. A vámok negatívak lesznek számunkra, de tárgyalunk más gazdasági megállapodásokról, hogy ellensúlyozzuk ezeket” – mondta Orbán Viktor még április 19-én, egy a Reutersnek adott interjúban.

Mint a Reuters az interjúhoz fűzött kommentárjában megjegyezte, az „autóipar a magyar gazdaság egyik fő hajtóereje, de az amerikai vámok potenciális csapást mérhetnek rá, miközben az ország a vártnál lassabb gazdasági fellendüléssel küzd, és megpróbálja megfékezni az inflációt a 2026-os választások előtt”.

A fél éves határidő októberben lejár, de a Szabad Európa több, egymástól független kormányzati forrása szerint sincs napirenden egy ilyen egyezmény megkötése,

a jelek szerint tárgyalások sem zajlanak róla.

Pedig amikor Donald Trump hivatalba lépése után komoly vámokkal fenyegette meg az Európai Unió tagállamait, még irracionálisan optimista várakozásokkal is találkoztunk magyar kormányzati szereplők részéről. Volt olyan, aki egyenesen abban bízott, hogy – bár a vámok ügye közösségi hatáskör, tehát nem lehet egyes tagállamokat külön-külön, eltérő mértékű terhekkel sújtani – Trump majd „kivételezni fog Magyarországgal”.

Ez nyilvánvalóan nem következ(het)ett be, mint ahogy egyelőre nem léptették újra hatályba a Biden-adminisztráció által felmondott, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt sem.

Komoly fejfájást okozhat ugyanakkor Orbán Viktornak két tényező. Egyrészt a Trump-kabinet kifejezetten idegenkedik attól, hogy a magyar kormány a „konnektivitás jegyében” nem hajlandó feladni stratégiai terveit Kínával kapcsolatban.

Ennél akutabb az Oroszországtól vásárolt energiahordozók ügye. Az elmúlt hetekben több magas rangú republikánus politikus is kifejezetten Szlovákiát és Magyarországot bírálta, amiért még mindig vesz vezetékes gázt és olajat a Putyin-rezsimtől.