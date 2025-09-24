Hulladékszállítás: országszerte robbanásveszélyes a helyzet a szakmai szervezetek szerint

Szerda reggel leállt Budapesten a szemétszállítás, a kukások nem indultak el hajnalban három különböző fővárosi telephelyükről sem. Az nem derült ki, hogy a leállás mennyi hulladékszállítót érint, illetve, hogy teljesen vagy részlegesen állt le a szemét elvitele – írta meg lapunk a Blikk értesülése alapján.

Szerdán napközben a 24.hu-hoz olyan értesülés jutott el, mely szerint a leállás a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. 50-50 százalékos tulajdonában lévő MOHU Budapest Zrt. teljes hulladékszállító munkaerőállományát érinti. Mivel a MOHU Budapest munkavállalói gyűjtik a hulladékot a teljes budapesti agglomerációban – mind a budai mind a pesti oldalon – ez esetben a települések nagyon széles körét érintheti a leállás, nem csak a Blikk által megjelölt Érdet, és Gödöllőt. Az értesülés kapcsán megkérdeztük a céget, amely viszont válaszként hivatalos közleményét küldte el. Ebben mindössze azt állítják, hogy a társaság „néhány száz” munkavállalója vadsztrájkot kezdeményezett az Ecseri úti telephelyen.

Mivel fővároson kívüli településeken jellemzően heti egyszeri begyűjtést végeznek a hulladékszállítók, a probléma nem jelentkezik olyan látványosan, mint most a fővárosban, de ha a leállás elhúzódik, sok településre is begyűrűzhet.

Megszorítások vannak a MOHU-nál az érdekképviseletek szerint

A „vadsztrájk” jelzőt visszautasították a kukásokat képviselő Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetétől (HVDSZ 2000). Király András, a szervezet elnöke a 24.hu-nak úgy nyilatkozott: annyi történt, hogy az Ecseri úti telephelyen egy vezetői egyeztetéssel indult a szerda reggel, ahol dolgozók képviselői a jelenlegi rossz munkakörülmények kapcsán keresték meg a vezetőket, de érdemi megoldások nem születtek.

A munkavállalók – akik már korábban jelezték a nem megfelelő munkafeltételek és a beszerzési hiányosságokat a vezetőség felé – reggel még arra készültek, hogy szolgálatba állnak. Ám annak hírére, hogy az egyeztetés nem vezetett eredményre, végül nem indultak el reggel és nagyobb számban telephelyre vonultak.

A fő gond, hogy a társaságnál hiány van a havonta átadott tisztasági csomagokból – ez egyebek közt kéztisztítót, fertőtlenítőt, kézkrémet tartalmaz –, a munkaruhából, és a bakancsból. Ezen felül a járműpark műszaki állapota rossz, a kukásautókhoz nem kapnak elég alkatrészt, a járműállomány karbantartása akadozik. Továbbá a dolgozók túlterheltségre is panaszkodnak, sok esetben a teljesítőképességük határáig jutottak.

Ki kezdeményezte a munka beszüntetését? A Király úgy fogalmazott, hogy a HVDSZ mint szakszervezet a munkavállalói akarat mellé állt, és maximálisan támogatja a dolgozói törekvéseket. Ezért egyeztetést kezdeményeztek a MOHU Budapest vezetésével.

Késő délután megindultak a tárgyalások A MOHU vezetése reggel óta a társaság telephelyein tartózkodott és ma délután megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel – jelentette be a cég szerdán 17 óra körül. A közlemény szerint a MOHU Budapest a 2025 évi érvényes bérmegállapodását a szakszervezetekkel kötötte meg. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a kollektív szerződéssel. A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessen és ehhez kéri a munkavállalók képviselőit, a reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t, hogy folytatódjon a partnerség és meginduljon a munkavégzés.

A leállás hossza az elnök szerint egyelőre bizonytalan, a megállapodás bármikor létrejöhet, ám könnyen lehet, hogy csütörtökre is áthúzódik az üzemszünet – emlékeztetett arra, hogy 2022-ben a fővárosi hulladékszállítás megakadása három napig tartott.

Felhívta a figyelmet, hogy a munkaerőproblémák nem csak a fővárosban érhetők tetten, hanem országszerte kapnak visszajelzést arról, hogy a kukások ugyanilyen, vagy hasonló problémákkal küzdenek. A fővárosi sztrájknál ugyan nem a bérkérdés volt a kiváltó ok, hanem a rossz munkafeltételek, ennek ellenére a háttérben a leterheltséghez képes alacsony fizetések miatt is nagy az elégedetlenség.

A hulladékgazdálkodási területen is egyre inkább megjelenik a munkaerő-kölcsönzés, mivel a szolgáltatók igyekeznek a béreken is spórolni. Példaként a Pécs környékén szolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. esetét említette, amelynél a hírek szerint román vendégmunkásokkal szeretnék kiváltani a meglévő munkavállalókat a helyi hulladék-válógatóműben.

Országosan nagyon sok helyről kapunk híreket arról, hogy az emberek féltik a munkahelyüket a vendégmunkásoktól

– jegyezte meg.

A dologi kiadások csökkentése, ezzel összefüggésben a munkakörülmények általános romlása szerinte arra vezethető vissza, hogy a MOHU-nál jelenleg költségmegszorítások vannak folyamatban, az országban lényegében minden alvállalkozó esetében csökkentette a díjakat a koncessziós cég az idén. Eközben az alvállalkozóknak a rezsicsökkentés miatt továbbra is gyakorlatilag a 2010-es díjszinten kell megoldaniuk a lakossági szilárd hulladék szállítását és kezelését.

Arról a HVDSZ-elnöknek nincs tudomása, hogy a MOHU Budapest esetében mekkora díjcsökkentés történt. Ennek kapcsán a társaságot is megkérdeztük, de nem kaptunk választ.

Tavaly lenyomták a díjakat, idén is ugyanerre készülnek

2023-ban induló hulladékkoncessziós rendszer. A MOHU által fizetett alvállalkozói díjak 2023-hoz képest 2024-ben nagyjából változatlanok maradtak, ám 2024 és 2025 fordulóján az egységnyi díjakat jellemzően mindenhol megvágták.

A visszajelzések alapján országos átlagban 10-20 százalékkal vágta vissza a MOHU a helyi hulladékcégek juttatásait.

– erősítette meg lapunknak Nagy László, a települési szemétszállítókat képviselő Köztisztasági Egyesülés vezetője. Hozzátette, az egységnyi díj tekintetében kivétel nélkül csak csökkenésről számoltak be a szolgáltatók.

Szeptemberben tárgyalások kezdődtek a 2026-ra vonatkozó díjváltozásokról, döntés egyelőre nem született, a MOHU még egyeztet a különböző cégekkel. Az eddigi jelzések alapján azonban úgy tudják, a koncessziós cég újabb, körülbelül 10-20 százalék közötti díjcsökkentést szeretne elérni – legalábbis a tevékenység egy bizonyos részében biztosan. Díjemelésre ugyanakkor nem hajlik a cég, legfeljebb szinten tartásra.

A szakemberek szerint ez a helyzet országosan robbanásveszélyes helyzetet jelent, mert az alvállalkozók díjbevételei már messze nem fedezik a költségeiket jelenleg sem. A nehézségeket immár nem csak a rezsicsökkentés miatt befagyasztott szolgáltatási díjak okozzák, hanem az is, hogy a cégeknek be kellett vezetniük az új szelektív hulladékgyűjtési rendszert, aminek a költségeit szintén nem lehetett érvényesíteni a MOHU-tól kapott díjakon keresztül.

A finanszírozási problémák 2013 óta halmozódtak, és most ütköznek ki

– értékelt Nagy László.

Amennyiben a szolgáltatók mind inkább pénzügyi problémákkal szembesülnek, miközben a legkisebb béreket folyamatosan emelni kell (a hulladékszállítási ágazat kiadásainak fele bérköltség), akkor egyre több olyan alvállalkozó lesz, amely nem fog kijönni abból a pénzből, amit a MOHU felajánl.

Korábban az állami Kukaholding (NHKV) rugalmasabb feltételeket tudott kínálni az álvállalkozóknak, az új rendszerben azonban egy for profit szervezetnek – a Mol-hoz tartozó MOHU-nak – adták át az ágazat irányítását. Kétséges, hogy ez segítséget jelent egy közszolgáltatás ellátásánál.

Mint megírtuk 50 milliárdos veszteséggel zárta a tavalyi évet a MOHU, idén augusztusban pedig vezetőcsere történt a cég élén, egyúttal a vállalat az anyacég „kézi vezérlése” alá került.

A 24.hu úgy tudja, a Mol vezetése elégedetlen az koncesszor eredményeivel, ezért gyakorlatilag minden fillért igyekszik megfogni. Az eredményt növelő törekvések része az is, hogy megemelték az EPR-díjat október 1-jétől. Ez az az összeg, amit a gyártók fizetnek a termékek és csomagolóanyagaik újrahasznosításáért.