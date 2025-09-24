Belföld

Kukás vadsztrájk Óbudán: képeken az utcán hagyott lomhalmazok

2025. 09. 24. 13:19
A III. kerületben lomtalanítás zajlik, azonban a kihelyezett lomot a MOHU nem szállítja el. Az óbudai önkormányzat szerint a cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen. A MOHU azt állítja, egyik telephelyükön szerdán a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött. A 24.hu fotósa megnézte, milyen a lomhelyzet a helyszínen.
