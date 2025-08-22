ingatlanárakhitel
MTI: Hónapok alatt milliókkal nőtt az ingatlanok ára

admin Spirk József
2025. 08. 22. 11:00

Tovább emelkednek az ingatlanárak a budapesti agglomerációban – közölte a GDN Ingatlanhálózat.

A legfrissebb adatok szerint a dél-keleti szektorban egy 90 négyzetméteres ház ára egy hónap alatt 63-ról 70 millió forintra nőtt – számolt be az ingatlanos cég adatairól az MTI.

Az állami hírügynökség idézte a cég régióigazgatóját, Tóth Pétert is, aki szerint a támogatott hitelek fokozzák a keresletet, ami a fővárostól távolabbi településekre tereli a vevőket.

Gombár János, az újpesti iroda vezetője úgy véli, a telekárak különbségei miatt sokan akár Nógrád vármegyéig is elköltöznek. A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára épp a hétvégén tett közzé egy videót, amelyben rémhírnek minősítette, hogy a 3 százalékos hitel felverné az ingatlanárakat.

„A lakáshitel program árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását”, mondta Panyi Miklós a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

