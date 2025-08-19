VOSZ: újra kell tárgyalni a hároméves bérmegállapodást, mert a GDP-nél jelentős az elmaradás

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közleményt adott ki a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülése után. Ebben Perlusz László főtitkár a tavaly kötött bérmegállapodás kapcsán kiemelte, a bérfelzárkóztatási programot folytatni kívánják, de mivel az idei gazdasági növekedés lényegesen elmarad a tavalyi tervektől, így az ütemezés újratárgyalása elkerülhetetlen lesz. Látva a kormányzati nyitottságot – az augusztus 18-i VKF ülésen is – úgy véli, jó esély van egy vállalható és motiváló bérfejlesztés megvalósítására, amely azonban nem sújtja elviselhetetlen bérköltséggel a vállalkozásokat, sem a jövő évben, sem azután.

A bérköltségek és az európai viszonylatban még mindig magas adóék (az adóék azt jelenti, a bér hány százalékát vonja el az állam adók formájában) csökkentése mellett a munkaadók partneri kezet nyújtanak a munkavállalóknak a reálbérek növelésére még az idén várható, szerény gazdasági növekedés viszonyai között is – fejtette ki, mi is az elképzelésük.

Úgy véli, az az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat. Továbbra is együttműködünk a versenygazdaság működési feltételeinek javításában és a gazdaság szereplőinek segítésében, abban, hogy a jelenlegi rendkívül nehéz körülmények ellenére is fenntartsák működésüket, megtartsák a munkahelyeket – tette hozzá a főtitkár.

A Népszava már áprilisban arról cikkezett, hogy a hosszú távú minimálbér-megállapodás alapjait jelentő elvárt növekedési és inflációs számok idén aligha teljesülnek, így könnyen előfordulhat, hogy év végén újra kell tárgyalni a tervezett emeléseket. A minimálbért idén bruttó 290 800 forintra emelték, 2026-ra 328 600 forintos, míg 2027-re 374 600 forintos minimálbér került bele a megállapodásba (13, illetve 14 százalékos emelés). A bérminimum idén bruttó 348 800 forintra nőtt, a 2026-os és 2027-es értékeket pedig a terv szerint évente fogják megállapítani.