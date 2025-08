Bűnügyi zár alá helyezte a NAV egy multicég gyárait Heves vármegyében

Az olasz tulajdonban lévő GG Space Kft bezárt telephelyeit a NAV bűnügyi zár alá helyezte múlt hét pénteken délelőtt. A vámhatóság intézkedésével egy időben tartott sajtótájékoztatót a történtekről Horváth László Heves vármegye fideszes országgyűlési képviselője. Két nappal előtte Czomba Sándorral, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárával tárgyalt az olasz cégtulajdonosok által június 30-án botrányos körülmények között kirúgott 165 gyöngyöstarjáni és gyöngyösi munkavállaló megsegítésére. Ennek nyomán a magyar kormány szeptemberben megelőlegezi a dolgozók ki nem fizetett bérét. – olvasható a portálon.

Korábban a 24.hu is többször beszámolt arról, hogy az olasz központú Giovenzana International B.V. cég GG Space Kft-je a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyének valamennyi dolgozóját elbocsátotta június 30-án. Minderről a 165 érintett munkavállaló június 17-én mindössze egy messenger-üzenetben kapott hírt, azóta sem a májusi, sem a júniusi bérüket, sem egyéb, jogos járandóságaikat nem kapták meg a dolgozók. Azt biztosan tudni, hogy a cég tulajdonosai, Massimo Giovenzana és Paolo Cavadini áfacsalást követtek el, ügyükben az illetékes olasz bíróságon már ítélet is született, ami 1 év 11 hónap felfüggesztett börtönbüntetés, és 5 millió euró értékben vagyonelkobzás. A dolgozók időközben postán megkapták a kilépési papírokat, de azok több ponton is sértik a munkavállalók jogait.

Horváth László azzal kezdte a tájékoztatást, hogy két hete még a felháborodás és a tanácstalanság uralta a demonstrálók hangulatát, hiszen tudatosan félrevezették, magukra hagyták és meglopták a volt dolgozókat a tulajdonosok. Az olasz cég ellen a büntetőeljárás már évekkel ezelőtt elindult, elvárható lett volna tisztességes tájékoztatás, tette hozzá.

„A cég vezetői láthatóan számítottak rá, hogy adócsalás miatt el fogják őket ítélni Olaszországban. Ezt bizonyítja az is, hogy már a tavalyi évben jelentősen csökkent a cég vagyona, megkezdődött a cég kiürítése. Mindenféle tájékoztatás, továbbá két havi bér és egyéb, őket jogosan megillető járandóság nélkül maradtak a dolgozók. A munkaviszonyokat is szabálytalanul szüntette meg az olasz cég. Ez annál is szomorúbb, mert egy európai uniós országban bejegyzett cég tette mindezt egy másik uniós ország munkavállalóival. Ilyen esetben a magyar állam részéről a Bérgarancia Alap nyújt biztosítékot az elmaradt és jogos járandóságok kifizetésére. Mert ami jár, az jár” – emelte ki Horváth László.

Dolgozói összefogás nélkül aligha ment volna

Júniusban elsőként a Munkástanácsok Országos Szövetsége képviselői jelentették be, hogy támogatni fogják a bajba jutott Heves vármegyei munkavállalókat.

A sajtótájékoztatóval egybekötött munkásgyűlésen Palkovics Imre, a szakszervezet elnöke elmondta, hogy az érdekképviselet és a politikai szereplők együttműködése eredményt tudott hozni. “Ez az eset ékes példa arra, hogy a szakszervezet olyan, mint a levegő: amikor nincs csak akkor döbbenünk rá, hogy a létfontosságú a jogok érvényesítéséhez.”

Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok ügyvezető alelnöke elmondta, hogy mivel a vállalkozás jelenleg nincs fizetésképtelenségi eljárás alatt, így a bérgarancia alap alkalmazása csak hosszadalmas folyamat eredményeként jelenthet megoldást. Ezért olyan támogatásra van szükség, amely átmenetileg képes orvosolni a munkavállalók problémáit. Ezekre tettek javaslatokat az elmúlt hetekben és kézzelfogható eredményt értek el. A munka további része azonban még folyamatban van: munkaügyi perek, hatósági eljárások és minden olyan további jogi lépés, amely végén a dolgozók minden fillérükhöz hozzá kell, hogy jussanak.

Kozma Zsolt, a munkavállalókat képviselő szakszervezet elnöke a rendezvény végén kiemelte, hogy rendkívül demonstratív volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akciója, amely nagy segítséget biztosít a kedélyek megnyugtatásában. Az elmúlt hetekben filmbe illő jelenetek zajlottak le a gyárak környékén, a dolgozók szinte folyamatosan „őrizték” az ingóságokat és az ingatlanokat.