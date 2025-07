Június elsején indult el a MÁV késési biztosítása. Rá bő egy hónappal, július elején nagyobb távolságra, Sopronból Budapestre utazott az egyik olvasónk, és, mivel azt tapasztalta, hogy a vonata húsz percnél többet késett, kipróbálta a késési biztosítást. A menetjegye 3950 forintba került, az ezt kiegészítő helyjegye pedig 990 forintba, azaz összesen 4940 forintot fizetett a jegyekért. Így a jegyekre járó 50 százalékos kártérítés révén 2470 forintnyi visszatérítésre számított.

A jegyek beküldése után azonban csak a helyjegy árának a felét térítették vissza neki (495 forintot), a menetjeggyel kapcsolatos kártérítési igényét elutasították. A kapott elutasító e-mailben a következőt írták neki:

Automatikus kifizetésre csak akkor van lehetőség, ha a jegyeden szereplő célállomásra a jegyeden szereplő járat legalább 20 perc késéssel érkezett. Minden más esetben (például egy lekésett csatlakozás esetén) a kompenzációs kérésedet az Ügyfélszolgálat felé továbbíthatod (eszrevetel@mavcsoport.hu).

Mivel olvasónk nem késett le csatlakozást (nem kellett átszállnia), úgy vélte, csak a magyarázat első fele jöhet szóba nála. De nem értette, hogyan lehet, hogy az ugyanahhoz az utazáshoz tartozó helyjegynél elfogadták a legalább 20 perces késést, a menetjegynél meg nem. Azt hitte, talán valójában az a szabály, hogy kizárólag a helyjegyre jár visszatérítés, csak eddig ezt nem propagálták.

Mint kiderítettük, egészen másról volt szó.

Mi a MÁV weboldalán található tájékoztatóban azt olvastuk, hogy a viszonylatos menetjegyek (a konkrét esetben viszonylatos menetjegyet vásárolt az olvasó Soprontól Budapestig) és helyjegyek árát is visszatérítik, ha legalább 20 perces a késés. Megkérdeztük ezért a MÁV-ot, hogy végül is a menetjegyre és a helyjegyre is jár-e a kártérítés a legalább 20 perces késések esetén, és ha igen, akkor miért utasíthatták el olvasónk menetjegyre vonatkozó kártérítési igényét. Érintett olvasónk hozzájárulásával elküldtük a MÁV-nak az e-maileket, amiket olvasónk a vasúttársaságtól kapott válaszul a kártérítési igénye bejelentésére, hogy kivizsgálhassák az ügyet.

A MÁV a 24.hu-nak azt válaszolta, hogy

az utas által jelzett panasz valóban jogos.

Kollégáik vizsgálata után azt derítették ki, hogy „egy hiba” miatt nem kapta meg olvasónk a neki járó visszatérítést. Hogy milyen hiba történt, azt nem részletezték, de a vasúttársaság biztosította lapunkat, hogy kollégáik azonnal elkezdték a hiba felkutatását, illetve kijavítását. Hétfőn azt is írták lapunknak, hogy az utasuk (olvasónk) ezzel párhuzamosan automatikusan megkapja a hiányzó összeget (az 1975 forintot), semmi más teendője nincs. (Szerdán délig a kártérítés még nem érkezett meg hozzá.)

A vasút válaszában arra is kitért, hogy amennyiben egy utasuk úgy érzi, járt volna neki a 20 perc feletti késés miatt a késési biztosítás, ám azt nem kapta meg, a legegyszerűbb és leggyorsabb az lehet számára, ha felkeresi a MÁV-csoport ügyfélszolgálatát, ahol ígéretük szerint kollégáik minden esetben segítenek. A hibáért és a kellemetlenségért szíves elnézést kértek az érintett utastól, azaz olvasónktól.

Hogy miként lehet igénybe venni a késési biztosítást és kik lehetnek, akiknek ez nehézkesebb lehet vagy kimaradhatnak belőle, arról is írtunk nemrégiben.