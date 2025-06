Metrodom Green és Metrodom River: Tágas terek, intelligens megoldások

A fővárosban az elmúlt években sorra épültek a változatos méretű, arcú, illetve kategóriájú társasházak, a lakásvásárlók előtt épp ezért nehéz út áll, hiszen hosszú mérlegelés után előbb-utóbb el kell dönteniük, hogy a város melyik részén, és milyen adottságokkal rendelkező házban alapítsanak családot, hová költözzenek, vagy épp hogy milyen befektetési ingatlant vegyenek.

Az ingatlanpiacon gyakran éppen a választék bősége okozza a legnagyobb kihívást. A rengeteg elérhető lehetőség között könnyű elveszni, és emiatt akár egy igazán kedvező ajánlat is elsikkadhat. Éppen ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a piacot, és időben észrevenni azokat a lehetőségeket, amelyek kivételes értéket képviselnek. Ilyenek például a Metrodom River első és második ütemében, valamint a Metrodom Green első épületében már elkészült nappali plusz három szobás otthonok. Ezek a lakások nemcsak a családalapítás előtt állóknak kínálnak ideális megoldást, hanem a többgyermekes családoknak vagy azoknak is, akik egyszerűen csak tágasabb élettérre vágynak.

A Metrodom lakóingatlan-fejlesztőként időben és jól reagált azokra a nyugat-európai trendekre, amelyek egyre inkább meghatározzák a városi életet. Lakóparkjaiban nem csupán lakásokat kínál, hanem olyan közösségi tereket és szolgáltatásokat is, amelyek élménydúsabbá és fenntarthatóbbá teszik a mindennapokat.

A magas minőség a kulcsrakész otthonokban is érezhető. A prémium burkolatok és a gondosan megtervezett belsőépítészeti megoldások nemcsak a közös terekben vagy az előcsarnokban jelennek meg, hanem a lakásokban is. Az okosotthon-rendszerekkel felszerelt ingatlanokban a lakók valóban kényelmes, szinte szállodai színvonalú környezetben élhetik a hétköznapokat — akkor is, ha éppen otthonról dolgoznak, vagy kisgyerekekkel töltik a napjaikat.

A Metrodom River első két ütemét 2024-ben adták át a Budafoki úton, a Lágymányosi-öböl és a Kopaszi-gát közelében. A Metrodom Green első üteme pedig 2025 márciusától bővíti a Millenniumi Városközpont gyorsan fejlődő negyedét, közvetlenül a Nemzeti Színház és a MÜPA mögött.

A két lakóparkot számos közös jellemző köti össze: a Duna közelsége, a városi környezethez képest kiemelkedő zöldfelületek, valamint a gazdag közösségi szolgáltatások. A Metrodom River első két ütemében például óvoda, barkácsszoba, edzőterem, szauna, játszótér, kültéri fitnesz, valamint jóga- és tai chi terasz is várja a lakókat.

A későbbi ütemekkel tovább bővül a kínálat: a tervek között szerepel csónakház, ZEN kert, wellness részleg és co-working iroda is. Ezek a közösségi terek ideális lehetőséget kínálnak arra, hogy a lakók bármikor összegyűljenek egy baráti vagy családi programra, és a gyerekekkel is tartalmas időt tölthessenek együtt – akár a saját lakásuktól pár lépésre.

A Metrodom Green olyan különlegességeket kínál, amelyek Magyarországon még ritkaságszámba mennek. Ilyen például a futónövényekből kialakított zöldhomlokzat, amely nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem érezhetően javítja a levegő minőségét is, sőt, részben a légkondicionáló szerepét is képes betölteni.

Ebben a lakóparkban is számos közösségi tér várja a lakókat, amelyek a mindennapi kényelmet szolgálják. Ilyen például a közösségi nappali, a fitneszterem, a wellnessrészleg, a grillterasz, valamint a zárt közösségi konyha és étkező is.

A Duna két partján elhelyezkedő Metrodom-lakóparkok nemcsak a modern városi élet kényelmét nyújtják, hanem tudatosan a jövő igényeihez is igazodnak. Környezettudatos szemléletük révén nemcsak megfelelnek a mai vásárlói elvárásoknak, hanem hosszú távon is fenntartható és költséghatékony működést tesznek lehetővé.

Az autómentes belső parkok nemcsak a levegő tisztaságát javítják, hanem biztonságosabb, csendesebb és emberközpontúbb környezetet is teremtenek a lakók számára — különösen a kisgyermekes családoknak és az idősebb generációknak.

A nappalival kiegészülő háromszobás otthonok nemcsak családosoknak jelentenek remek választást. Egyedülállók vagy gyermektelen párok számára is rengeteg lehetőséget kínálnak, hiszen a plusz szobák szabadon alakíthatók az egyéni igények szerint.

Lehet belőlük csendes dolgozószoba otthoni munkához, festőállványt és művészeti eszközöket rejtő kreatív tér, egy személyes gyűjtemény kiállítótere, vendégszoba a barátok számára, vagy akár egy meghitt minikönyvtár is. Utóbbiban halk zene szól, a falakat könyvespolcok borítják, és egy kényelmes fotel várja az olvasás szerelmeseit – tökéletes hely a hétköznapokból való kiszakadáshoz.

A Metrodom River és a Metrodom Green nemcsak otthonkeresők, hanem ingatlanbefektetők számára is vonzó lehetőségeket kínálnak. Azok, akik 2025-ben kamatot fizető vagy lejáró állampapírral rendelkeznek, könnyedén felhasználhatják megtakarításaikat újabb állampapír vásárlása helyett akár egy értékálló ingatlan formájában is.

A Metrodom tapasztalt ingatlan-tanácsadói készséggel segítenek eligazodni a lehetőségek között – legyen szó pénzügyi megoldásokról, a megfelelő lakás kiválasztásáról, vagy akár arról, hogyan találhatjuk meg azt a minden igényt kielégítő otthont, amiről mindig is álmodtunk.

Így nemcsak egy új életszakasz kezdődhet meg a város egyik legdinamikusabban fejlődő negyedében, de hosszú távon is biztosított lehet a nyugalom és kényelem – távol a százéves épületek tipikus gondjaitól.

*A rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint az abban meghatározott igénylők számára.