„Válság idején alapozni kell – A magyar építőiparban most dől el, ki lesz erős holnap”

Aki most építkezik, holnapra piacot nyer

Az építőipar jelenlegi turbulens helyzetében sokan a kivárásra játszanak. Nem úgy Szabó Bence, a HÁsZ Kft. alapítója, aki szerint éppen az ilyen válságos időszakok teremtik meg azokat a lehetőségeket, amelyek hosszú távon meghatározzák a piac új erőviszonyait.

„Aki most építkezik, amikor mások kivonulnak, az holnap erősebb pozícióban lesz” – foglalja össze filozófiáját Szabó. A megközelítés nem új: Warren Buffett híres mondását – „Akkor legyél mohó, amikor mások félnek” – sokan idézik, de kevesen merik a gyakorlatba is átültetni. A HÁsZ Kft. pontosan ezt teszi.

Stabilitás nehéz időkben

A KSH friss adatai szerint 2024-ben 13,8%-kal esett vissza a beruházások száma Magyarországon. A szektor egyik része tétlenül figyeli a piacot, a másik megpróbál kiszámíthatóságot teremteni a zűrzavar közepén. A HásZ Kft. az utóbbiak közé tartozik: Pomázon már a negyedik ipari ingatlan fejlesztésén dolgoznak, és a fővárosban is komoly projektjeik vannak, már a kivitelezés fázisban.

„A nagy cégek tudnak dolgozni, a kisebbeknél hektikusabb a helyzet. Aki minőséget tud nyújtani, az most is talál munkát” – mondja Szabó. A prémium ingatlanok iránt például továbbra is stabil a kereslet: ezekre a jómódú, pénzügyileg ellenállóbb vevők koncentrálnak, akik válság idején is vásárolnak. Nem csoda, hogy a kínai, izraeli, orosz és amerikai befektetők egyre gyakrabban bukkannak fel a hazai ingatlanpiacon. 2024-ben az EU-n kívüli külföldi állampolgárok ingatlanszerzése a teljes évre becsült hazai ingatlan adás-vételek közel 3%-át fedte le, a Duna House elemzése alapján.

Kínálathiány + prémium kereslet = lehetőség

A kínálat azonban nem tud lépést tartani a kereslettel. „Közel sem épül annyi ingatlan, amennyire szükség lenne” – hívja fel a figyelmet a cégvezető. A lakásárak növekedése nem véletlen, a fejlesztések száma pedig nem kielégítő – ez viszont a jól pozícionált, előre gondolkodó cégek számára hatalmas lehetőséget kínál.

A HÁsZ Kft. válasza erre egy olyan üzleti modell, amely ötvözi a generálkivitelezést és a saját beruházású fejlesztéseket. Így a teljes láncolatot kézben tartják – a tervezéstől a kulcsátadásig. Ez nemcsak nyereséges, hanem rugalmas is: azonnal tudnak reagálni a piaci változásokra.

Válságálló filozófia – emberekkel, nem számokkal

Az építkezés mögött mindig emberek állnak. A HÁsZ Kft. épp ezért fektet különös hangsúlyt a csapat megtartására. A magyar piacon még ritkaságszámba menő „open book” elszámolási rendszerük transzparenciát tesz lehetővé. „A projektet minden körülmény között be kell fejeznünk – ez nem alku tárgya. Akkor is, ha közben változik az árfolyam vagy a beszállítói ár” – mondja Szabó.

A vállalat 1991 óta működik magyar tulajdonban, és a több mint három évtized alatt átélt már néhány gazdasági krízist. Ez nemcsak tapasztalatot, hanem megbízhatóságot is jelent a partnerek számára.

A jövőnek építkeznek

„2025 gyakorlatilag már előkészített év nálunk” – mondja a cégvezető, hozzátéve, hogy a 2026-os projektek 60%-a is körvonalazódott. Ez a fajta hosszú távú tervezés kulcsfontosságú a piaci turbulencia közepette. A jelenlegi projektjeik közül kiemelkedik egy 61 lakásos belvárosi fejlesztés, amely a cég eddigi legnagyobb projektje lesz.

A vállalat egyre inkább a fenntarthatóság és az energetikai hatékonyság irányába mozdul. A Pomázon épülő új csarnok például A++ energetikai besorolást kap, hőszivattyúval és modern klimatizálással.

Üzenet a piacnak: nem félni kell, hanem alapozni

Szabó Bence üzenete egyértelmű: „Ne a piaci hangulatot nézzék, hanem a hosszú távú adatokat. Minden válság egyszer véget ér, és azok járnak jól, akik már akkor építkeznek, amikor mások még kivárnak.”

A HÁsZ példája bizonyítja, hogy stratégiai, hosszú távú gondolkodással, rugalmassággal nemcsak túlélni lehet a válságokat, hanem megerősödve kijönni belőlük.