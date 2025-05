Lefújhatják a nyugdíjas áfa-visszatérítést a 30 ezres utalványok miatt? Kérdést intéztek Nagy Mártonhoz

“A kormány meghátrált az áfa-visszatérítés kapcsán?” címmel Csárdi Antal Belváros – Várnegyed országgyűlési képviselője írásbeli kérdéssel fordult Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez, hogy tisztázza, a kormány az évi 120-180 ezer forint megtakarítást jelentő visszatérítés helyett, inkább a 30 ezer forintos utalványokat osztja ki a nyugdíjasok körében.

Mint lapunk is megírta, hétfőn Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára jelentette be, hogy a magyar a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt fognak kapni. Ismertetése szerint a nyugdíjasok egy több címletből álló, papíralapú utalványt kapnak, amelyet a kabinet idén őszig fog kézbesíteni. Az utalvány beváltható lesz majd vidéki kisboltokban, a nagyobb üzletláncokban, a piacokon és az őstermelőknél is.

Csárdi szerint ezzel szemben a miniszterelnök februári évértékelő beszédében még arról beszélt, hogy az elszálló élelmiszerárak miatt a nyugdíjasok áfa-visszatérítést fognak kapni, melynek részletszabályait a nemzetgazdasági minisztérium dolgozza ki. Az áfa-visszatérítés esetében kormány korábbi közleménye szerint havi 10-15 ezer forint visszatérítést kaptak volna a nyugdíjasok, mely egy évre 120-180 ezer forint pluszt jelentett volna. Ezzel szemben a most bejelentett utalvány 90-150 ezer forinttal kevesebb támogatást jelent.

A kormány meghátrált az áfa-visszatérítés kapcsán?

A kormány a költségvetési hiányt ismét a nyugdíjasokkal próbálja megfizettetni?

A Zsigó államtitkár úr által bejelentett 30 ezer forintos összeg milyen rendszerességgel érkezik a nyugdíjasokhoz Csak a 2025-ös évre vonatkozik, vagy évi rendszerességgel postázzák majd?

– sorolta kérdéseit a képviselő.

A portfolio.hu értékelése szerint a 30 ezres juttatás minden bizonnyal a februárban bejelentett, nyugdíjasoknak szánt áfa-visszatérítés helyett valósul majd meg, habár erre vonatkozóan nem hangzott el teljesen egyértelmű utalás. Az élelmiszer-utalványos megoldás technikailag mind a nyugdíjasok, mind a kereskedők számára sokkal egyszerűbbnek tűnik, míg az áfa-visszatérítés lebonyolítása rendkívül körülményesen kivitelezhető elképzelésnek tűnt.

A pénzcentrum.hu számítása szerint nagyjából 60-72 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, ha őszig tényleg minden magyar nyugdíjas megkapja az élelmiszerre költhető utalványt. Madár István, a portfolio.hu elemzője szerint az utalvány költségvetési hatása nem jelentős, hiszen a GDP-arányos deficitet 0,1 százalékponttal sem növeli.

A szakember szerint nem történik más, mint az áfa-mentesség utalvánnyá alakítása,

ezáltal tisztábban látszik, mekkora tétel az állami kasszában, de ennek mértéke sem váratlan.

Hasonlóan kicsinek érzi a bejelentett intézkedés büdzsére gyakorolt hatását Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Úgy látja, ugyan valóban kicsi összegről van szó a költségvetés egészét nézve, de a hiánycél – illetve annak nem teljesülése 2025-ben – valóban olyasmi, ami komolyabb figyelmet érdemel.

Az áfa-visszatérítés többe kerülne

A részleges áfa-visszatérítésre vonatkozó kormányzati javaslat költségeit egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni, erről a kormány sem adott ki számításokat. Ha csúcsra járna a visszatérítés, és minden kedvezménykártya alapján havi 15 ezer forint visszatérítés lenne elérhető, akkor egy évre számítva (2,4 millió fő * 15 ezer forint havonta) 432 milliárd forint fedezetet kell rá teremteni a költségvetésben – írtuk meg korábban.

Nyilván nem erre számít a kormányzat, hanem sokkal kevesebbre, hiszen a nyugdíjasok többsége képtelen lenne kimaxolni a visszatérítést – hacsak nem családi összefogással. Alsó hangon – a Gránit Alapkezelő számítása nyomán – egy átlagos nyugdíjasra egy hónapra legalább 2900 forint visszatérítés adódik, ami nagyságrendileg 88 milliárd forinttal terhelné meg a büdzsét évente.