Mit ígér a kormánypárt, és mit a jelenleg legnagyobb ellenzéki párt a nyugdíjasoknak, közeledve a 2026-os országgyűlési választáshoz? Ezt szedte csokorba Farkas András nyugdíjszakértő hírlevelében.

A kormányzó pártok ezekkel az ígéretekkel szállnak ringbe a nyugdíjasok szavazataiért:

a 13. havi nyugdíj „megvédése és állandósítása”,

a nyugdíjemelések törvény szerinti végrehajtása (inflációkövető nyugdíjemelés)

és új elemként a nyugdíjasok részére tervezett, a legutóbbi bejelentések szerint 2025. októbertől induló részleges áfa-visszatérítés (az élelmiszervásárlások után).

A nyugdíjszakértő szerint az áfa-visszatérítés kacifántos megvalósítása helyett egyszerűbb lenne a nyugdíjak áfakönnyítő visszamenőleges emelése vagy speciális nyugdíjprémium kifizetése idén novemberben, esetleg a 2026. februárban esedékes 13. havi nyugdíj összegének megnövelése.

Ezen kívül a gyermekes anyák különböző kategóriái részére élethosszig megadandó szja-mentesség érintheti a nyugdíjas nőket is, hiszen ha dolgoznának a nyugdíjuk mellett, akkor az eddigi járulék- és szochómentesség mellett az szja-mentesség is megilletheti őket. Emellett fontos jó hírként említette, hogy a Nők40 feltételei továbbra sem szigorodnak. Ráadásul a kormányzati kommunikáció szerint a nyugdíjrendszer stabil, biztonságos, és legalább 10–15 évig nem is kell hozzányúlni, ezért nyugdíjreformra sincs szükség. A választás előtt biztosan nem – jegyzi meg Farkas András.

A Tisza Párt részleteiben még nem ismert javaslatai:

a 13. havi nyugdíjat meg kell őrizni (ez egybevág a kormányzat álláspontjával),

a nyugdíjasoknak kiegészítő nyugdíjlehetőséget kell biztosítani.

Ez a szakértő szerint talán a méltányossági nyugdíjemelés lehetőségének kiterjesztésére utalhat, amire a nyugdíjszakértő úgy véli, valóban nagy szükség lenne. Jelenleg mindössze egymilliárd forint fordítható a méltányossági nyugdíjmegállapítási, nyugdíjemelési és segélyezési lehetőségekre, ami a potenciálisan jogosult 300 ezer nyugdíjas számára fájdalmasan alacsony fedezet. Ugyanis ha a teljes összeset méltányossági nyugdíjemelésre fordítanák is, és minden esetben csak a havi háromezer forintos minimális méltányossági nyugdíjemelést adnák meg, akkor is kevesebb mint harmincezer nyugdíjas – a lehetséges jogosultak mindössze tizede – kaphatna ilyen plusz ellátást.

A 65 év felettieknek szja-mentességet adnának.

Farkas András hozzáfűzte, ez csak a nyugdíjuk mellett dolgozó nyugdíjasok keresetére vonatkozhat, mely egyébként is mentes már a tb-járulék és a szocho alól. A gyermekes nyugdíjas nőknél pedig a kormányzat javaslata is biztosíthatja az szja-mentességet. A nyugdíj meg eleve adómentes juttatás. Így összességében nem igazán mérhető szerinte a javaslat súlya.

Az egészséges élelmiszerek áfáját legfeljebb 5 százalékra csökkentenék.

Ez nem csak a nyugdíjasoknak lenne jó hír. Persze kérdés, melyik élelmiszer minősülne egészségesnek.

A gyógyszerek árát áfamentessé tennék.

Mint a nyugdíjszakértő rámutatott, egy ilyen intézkedés különösen a tb által nem támogatott gyógyszerek beszerzését tenné olcsóbbá, könnyíthetné meg.

A nyugdíjasoknak 200 ezer forint értékben SZÉP-kártyát adnának, amelyet élelmiszerre, gyógyszerre és egészségmegőrzésre (esetleg egyéb meghatározott célokra is) lehetne fordítani.

Ez a legnagyobb horderejű, egyben a legdrágább javaslat is. Ha a 2 millió öregségi nyugdíjas és a 400 ezer nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy mindegyike jogosult lenne a kártyára, akkor az (2,4 millió fő * 200 ezer forint) 480 milliárd forint fedezetet igényelne. Ez az összeg nagyságrendileg megegyezik egyfelől a 13. havi nyugdíj, másfelől pedig a nők kedvezményes nyugdíja költségvetési kiadási igényével.

Nyilván ezt átgondolva már finomodott a javaslat, eszerint sávosan, a nyugdíj összegétől függően osztanák a SZÉP-kártya-juttatást, legfeljebb félmillió forintos nyugdíjig. A létminimum alatt élő nyugdíjasok kapnának 200 ezres, a létminimum és 500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők 100 ezer forintos SZÉP-kártyát. Az 500 ezer forint feletti nyugdíjat kapó hatvanezer nyugdíjas nem kapna ilyen kártyát.

Persze ehhez meg kell határozni a létminimumot, amit nem mér a KSH, méri viszont a szegénységi küszöböt, ami idén valószínűleg körülbelül 180 ezer forint lesz (friss adat még nincs). Ez alatti összegben kap nyugdíjat több mint 700 ezer ember. A „létminimum” és 500 ezer forint között kap nyugdíjat 1,5 millió nyugdíjas.

A finomított javaslat így (700 ezer fő * 200 ezer forint + 1,5 millió fő * 100 ezer forint), azaz 290 milliárd forintba kerülne, ami 190 milliárd forinttal kevesebb, mintha nem sávoznának.

Farkas András úgy véli, hogy a nyugdíjasok részére sávosan osztani kívánt SZÉP-kártya bevezetése helyett kevesebb macerával járna, így érdemesebb lehetne megfontolni egy hasonlóan sávozott 14. havi nyugdíj (vagy ha jobban tetszik, közel dupla 13. havi nyugdíj) bevezetését. Ha van rá fedezet.

A Tisza Párt által javasolt nyugdíjas SZÉP-kártya mellett egyébként a részleges áfavisszatérítésre vonatkozó kormányzati javaslat is hasonló nagyságrendben követelne finanszírozást, hiszen ha csúcsra járna a visszatérítés, és minden kedvezménykártya alapján havi 15 ezer forint visszatérítés lenne elérhető, akkor egy évre számítva (2,4 millió fő * 15 ezer forint havonta) 432 milliárd forint fedezetet kell rá teremteni a költségvetésben.

Persze nyilván nem erre számít a kormányzat, hanem sokkal kevesebbre, hiszen a nyugdíjasok többsége képtelen lenne kimaxolni a visszatérítést – hacsak nem családi összefogással. (Pontosan még nem lehet tudni, hogy mennyi lesz a költsége. A Gránit Alapkezelő számítása alapján egy átlagos nyugdíjasra egy hónapra legalább 2900 forint visszatérítés adódik, ami nagyságrendileg 88 milliárd forinttal terhelné meg a büdzsét évente.)

Emellett a visszatérítés költségigénye folyamatosan, részletekben merülne csak föl.

A nyugdíjasokat érintő, eddig megismert javaslatok egyébként annak tükrében még együttesen sem látszanak Farkas András szerint finanszírozhatatlannak, hogy a magyar állam az Európai Unió tagállamai közül a legkevesebbet költi a nyugdíjakra (az unió 10,9 százalékos átlaga helyett a tervezett idei GDP 7,45 százalékát), így megfelelően erős politikai prioritás esetén tágas mozgástér nyílhat a nyugdíjak fedezetének emelésére.

Összefoglalója bővített formában megjelent a Portfolio.hu-n is.