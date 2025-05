Minimálbér 2026: a rossz adatok miatt akár vissza is vághatják a kialkudott béremelést

A vártnál jóval gyengébb első negyedéves növekedési adatok egy sor aggodalmat is kiváltottak. Ezek közül talán az egyik legfontosabb az, hogy a minimálbér, illetve a garantált bérminimum számai jelentősen függenek az előző év gazdasági teljesítményétől. Ilyen adatok az infláció előző évi mértéke, valamint az is, hogy a GDP mekkora mértékben nő vagy éppen csökken egy adott évben. Utóbbi esetében pedig most komoly gond látszik: a legutóbb közölt, első negyedévre vonatkozó GDP-adatok igen negatív meglepetést okoztak: a KSH-adatok szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit.

A munkaadói és a munkáltatói oldal, valamint a kormány tavaly év végén egy olyan megállapodást írtak alá, mely évekre előre számol a minimálbér növekedésével. Ennek értelmében

a minimálbér emelés 2026-ban +13% lehet,

2027-ben pedig várhatóan +14%.

Fontos kérdés azonban a romló GDP-adatok fényében, hogy ezeket a megállapított számokat újra kell-e tárgyalni, illetve ha igen, akkor szükség lehet-e arra, hogy a szokott október-novembernél hamarabb asztalhoz üljenek a felek?

Kizárt, hogy most tárgyaljanak, de korrekció még lehet

Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a Pénzcentrumnak azt mondta: jelenleg elképzelhetetlennek tartja, hogy a szokottnál korábban tárgyalóasztalhoz üljenek, még akkor is, ha a gazdasági adatok súlyosan elmaradnak az eredetileg várttól. Már csak azért sem, mert a GDP-adatok elég rosszul alakulnak. Fogják ezt még tovább is lefele korrigálni, de ez ugye azt jelentené, hogy akkor ennek a fényében csökkenteni kellene, kisebb minimálbér lenne indokolt. Hozzátette azt is, hogy az idei minimálbért természetesen semmiképpen sem írják már át, a hároméves bérmegállapodásban rögzített számok esetében viszont szükség lehet korrekcióra.

A korrekciós mechanizmus, ami beépült a 3 éves megállapodásba, az is arra vonatkozik, hogy ha az idei számok másképp alakulnak, mint ami a várakozás volt, akkor azzal majd a jövő évit kell korrigálni. A tényadatok ismeretében a jövő évi minimálbéremelési számot kell majd korrigálnunk – ha a számok ezt indokolják, de ehhez még a harmadik negyedéves adatokat is látnunk kell – tette hozzá Rolek Ferenc.

Az újratárgyalás feltételeihez előzetesen ismernünk kell az háromnegyed évi összesített adatokat – a GDP és az infláció vonatkozásában egyaránt, vagyis egy hosszabb időtávot kell figyelembe vennünk.

Ezért pedig legkorábban is október-november táján van annak realitása, hogy leüljünk újra egyeztetni és tárgyalni

– mondta Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke.

Valamennyi korrekcióra valóban szükség lehet majd, ha a harmadik negyedéves adatok sem a vártnak megfelelően alakulnak, és ennek a dolgozókra nézve is igen komoly kockázata van.

Amennyiben makrogazdasági számok tekintetében eltérés mutatkozik, akkor nekünk le kell ülnünk egyeztetni a minimálbérről, ez kötelező program. Ha nem tudunk egymással megállapodásra jutni, akkor az eltérés értékének megfelelő korrekciót automatikusan el kell végezni,

csakhogy ennek megvan az a veszélye, hogy a munkavállalók rosszabbul járnak, mint amit rögzítettünk a tavalyi év végi megállapodásban

– mondta a szakszervezeti vezető.