Amerikában zároltatna német állami vagyont az osztrák Strabag

Az osztrák Strabag két leányvállalata német állami vagyont zároltatna az Egyesült Államokban. E cégek ugyanis pert nyertek Berlin ellen, ám Németország nem hajlandó fizetni. Most viszont egy amerikai törvényszék is beavatkozik az ügybe, amelyben Berlin szövetségesre lelt az Európai Unióban. A vita ugyan szélerőművek miatt indult, de az olaj- és széniparnak is kapóra jönne, ha olyan ítélet születne Amerikában, ami a Strabagnak kedvez.

Egy bonyolult, húsz évvel ezelőtt kezdődött jogvita zárult (elvi) sikerrel az osztrák építőipari cég, a Strabag számára: a cég két leányvállalata, azaz filiáléja ugyanis Németországgal szemben nyert pert a Világbank mellett működő nemzetközi választott bíróságon – írta meg az osztrák Der Standard. A következő hónapokban pedig egy washingtoni kerületi bíróság, tehát egy amerikai – nem osztrák és nem német – törvényszék dönthet arról, hogy a filiálék megkaphatják-e azt, amit tavaly a világbanki ítélőszék megítélt nekik. Kártérítésként 241 millió eurót és további 92,5 millió eurót kitevő kamatot ítéltek meg, vagyis összesen több mint 350 millió euróról, azaz közel 145 milliárd forintról van szó. A húsz éve zajló vita azzal kezdődött, hogy a Strabag két „leánya” szélerőművek építésébe kezdett az Északi-tengeren. Hamarosan azonban megváltozott a németországi szabályozási környezet, és annyira megromlottak a körülmények, hogy a projektek gyakorlatilag ellehetetlenültek. A károkat mérséklendő, a Strabag a Világbank választott bíróságához (ICSID) fordult, és keresetében az úgynevezett Energia-Charta Egyezményre (ECT) hivatkozott: ez a nemzetközi jogi keretrendszer abban az esetben szolgál az energiaipari cégek védelmére, amennyiben az államok a szabályozást a befektetők szempontjából kedvezőtlenül módosítják. Jó néhány év telt el, mire a választott bíróság dűlőre jutott: csak 2024 végén döntött a testület a Strabag filiálék javára. Németország eljárását az ECT-be ütközőnek minősítették, és ezért ítéltek kártérítést az osztrák cégeknek. Ám a németek nem fizetnek, aminek szintén megvan az oka: az Európai Unió Bírósága ugyanis korábban több döntést is hozott az ECT-vel kapcsolatos vitákban. Az európai törvényszék azonban úgy foglalt állást, hogy az ECT-t az unión belüli jogvitákban nem lehet alkalmazni. Sőt, a Der Standard szerint Németország az Európai Bizottság támogatását is élvezi az ügyben: ezen az alapon Berlinnek egyáltalán nem kell fizetnie. Európában tehát elbukott volna a Strabag, és jött be a képbe az amerikai kerületi bíróság. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

