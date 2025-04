Nem indokolta, kirúgta az agrárállamtitkárt Orbán Viktor

Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn, azonnali hatállyal felmentette Feldman Zsoltot. Az államfő Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára mentette fel az Agrárminisztérium államtitkárát. A Magyar Közlönyben megjelent határozatban ezúttal sem szerepel indoklás. nincs.

Feldman Zsolt 20 éve ösztöndíjasként kezdte a tárcánál, ahol volt jogi koordinátor, főosztályvezető-helyettes. 2010 és 2018 között a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott. 2018-tól az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára volt. 2019-től lett az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Orbán Viktor múlt héten jelentette be, hogy 2025 a falvakban is az áttörés éve lesz, ennek jegyében három-három millió forint támogatást kapnak a kisboltok és a kocsmák. Ezekhez azért nem lesz már köze, mert a Szabad Európa szerint a kormányban úgy látták, túl lassúak a kifizetések a vidékfejlesztési támogatásoknál, és a választások előtt egy évvel ez megengedhetetlen. A portál szerint Nagy István agrárminiszterrel is elégedetlenek a kormányban, de ő Feldman Zsolt beáldozásával megúszta.

A „pénzek lassú áramlását” ugyanakkor árnyalhatja a szaktárca honlapja, amely szerint a menesztett szakember két hete egy mórahalmi agrárfórumon arról beszélt, hogy a tavalyi évhez képest gyorsabban halad az agrártámogatások kifizetése, a területalapú támogatások ütemesen érkeznek a gazdákhoz: az alaptámogatás 88, az újraelosztó támogatás 95 százalékát már kifizette az államkincstár. Így a kérelmezők 98 százaléka, 149,5 ezer gazda már forráshoz jutott, március végétől pedig folyamatosan zajlanak a végfizetések is a különböző jogcímeken.