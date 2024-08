Az szja-visszatérítés többet adhatott, mint a családi adókedvezmény belengetett duplázása

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be, hogy a kormány jövőre megduplázhatja a családi adókedvezményt. A miniszterelnök megfogalmazása alapján akkor lesz lehetőség erre – valószínűleg két lépésben –, ha a háború véget ér. A cél a demográfiai javulás, mivel egyre kevesebb gyerek születik.

A családi adókedvezményt a jelenlegi formájában 2011-ben vezették be – akkor az egy gyermekeseknél havi 10 ezer forinttal, a kétgyermekeseknél összesen 20 ezer forinttal, a három- és több gyermekeseknél pedig gyermekenként 33 ezer forinttal növelhette a jövedelmet. Változás azóta annyi történt, hogy a kétgyermekeseknél 2016 és 2019 között (négy részletben) megduplázták a kedvezmény mértékét, így 2019 óta náluk 40 ezer forinttal nőhet a nettó jövedelem havonta.

Az egy és a legalább három gyereket nevelő családoknál azonban a kedvezmény nem emelkedett a bevezetése óta, miközben a minimálbér majdnem a három és félszeresére nőtt eközben (bruttó 78 ezerről 266 800 forintra), az átlagkereset pedig több mint a háromszorosára (213 ezerről 652 ezer forintra). Innen nézve éppen ideje lenne emelni a családi adókedvezményt, és a duplázás sem túlzás a bérnövekedéshez képest.

2014-től egyébként már nemcsak a személyi jövedelemadóból, hanem a járulékok nagyobbik részéből is érvényesíteni lehetett a kedvezményt, 2020 júliusától pedig a teljes összevont tb-járulékból, amennyiben a szülő nem keresett annyit, hogy az szja-ból kimaxolhassa azt.

A családi járulékkedvezmény bevezetése főleg a három- vagy többgyerekes, kisebb keresetű családoknál emelte meg érezhetően a nettó jövedelmet.

Amint az ábrán is látszik, az egygyerekesek egy minimálbérből is igénybe tudták venni a családi kedvezményt, a kétgyerekeseknél ez csak a járulékkedvezmény bevezetése után vált lehetővé. A három- vagy többgyerekeseknél egy minimálbérből sosem lehetett kihozni a maximális kedvezményt. 2018 óta ugyanakkor már egy átlagkeresetből is kijött a háromgyerekes adókedvezmény (a járulékkedvezménnyel együtt), 2020 második féléve óta pedig a négygyermekes is. Persze ha két kereső volt a családban, akkor a három- vagy több gyermekeseknél is jobb eséllyel ki tudták használni a teljes kedvezményt kisebb fizetésből is.

Duplázás után

A duplázás két lépésben azt jelentheti, hogy 2025-ben

az egygyerekesek már nem havi 10, hanem először 15, majd 20 ezer forint kedvezményt kaphatnak,

a kétgyerekesek nem havi 40, hanem először 60, majd 80 ezer forint családi kedvezményt élvezhetnek,

a legalább három gyereket nevelők pedig gyerekenként már nem 33, hanem először 49,5, majd 66 ezer forinttal kaphatnak többet havonta nettóban, mint azok, akik nem vállaltak gyereket (vagy már felnőttek a gyerekeik).

A háromgyerekeseknél így havi 99 ezer forint helyett előbb 148,5 ezer forinttal lehet több a nettó, aztán pedig 198 ezer forinttal a családi kedvezményben nem részesülőkhöz képest, a négygyerekeseknél pedig 132 ezer forint helyett 198, majd 264 ezer forintra hízhat a pluszjövedelem. Feltéve, hogy keres annyit a szülő, hogy az szja-jából és a járulékából kihozhassa a maximális kedvezményt.

Az egy- és a kétgyeremekeseknél a duplázott kedvezmény érvényesítése is bőven belefér egy minimálbérbe is, a háromgyerekeseknél pedig az átlagkereset elég lehet az érvényesítéséhez, a négygyermekeseknél viszont ennél több kell majd hozzá.

Az szja-visszatérítés többet adhatna

A 2022-es országgyűlési választás előtt is a családosokat vette célba a kormány, akkor szja-visszatérítéssel kedveskedett nekik. Aki keresett annyit 2021-ben, hogy a családi adó- és járulékkedvezmény felhasználása után még maradt fizetendő szja-ja, annak a fennmaradó adót (de legfeljebb 809 ezer forintot) visszatérítették, függetlenül a gyermekek számától. Mivel az anya és az apa is kaphatott visszatérítést, ha maradt elég fizetendő adójuk, együtt legfeljebb 1,618 millió forint lehetett annak az összege.

A 809 ezer forintnyi adóvisszatérítést a 2020-as átlagkereset alapján állapították meg – ha 2025-re is szja-visszatérítést tervezne a kormány, akkor a tavalyi átlagkeresetből kiindulva maximum 1 millió 28 ezer forint lenne az adóvisszatérítés egy szülőre, kettőre pedig 2 millió 56 ezer forint. Ehhez képest a családi kedvezmény duplázása egy gyermeknél évi 120 ezer, két gyermeknél 480 ezer, három gyermeknél 1,188 millió, négy gyermeknél pedig 1,584 millió forintot jelenthet pluszban a családnak, ha van elég jövedelmük. Vagyis az szja-visszatérítés elvileg többet adhatna, mint amennyit a családi kedvezmény megduplázása. De családonként nagyon eltérő lehet a helyzet a gyerekszámtól, illetve a szülők jövedelmétől függően.

A 2022-es szja-visszatérítés révén összesen 676,2 milliárd forintot utaltak vissza a családoknak. Ha ezt aktualizáljuk, akkor a feltételezett (27 százalékkal magasabb) szja-visszatérítés révén 858 milliárd forintba kerülhetne egy újabb ilyen lépés. A kormány adatai szerint 2022-ben 993 ezer szülő vette igénybe a családi adó- és járulékkedvezményt 348 milliárd forint értékben. Mivel a családi adókedvezmény összege azóta nem változott, számolhatunk körülbelül ekkora többlettel 2025-re a családoknál. Illetve ennél kevesebbel kellene, hiszen nem januártól jöhet a duplázás, miután kétlépcsős emelést valószínűsített a miniszterelnök. De ha januártól kétszereznék meg a családi kedvezményt, akkor is csaknem 2,5-szerese lehetne az ezzel nyert összeghez képest az, amennyit a családok a 2022-eshez hasonló szja-visszatérítéssel nyerhetnének.