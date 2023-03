Hiába a rezsiduplázás, így is brutális gázszámlát kaphatnak a családok

A Pénzcentrum egyik olvasója többgenerációs házára megigényelte, és meg is kapta a családi fogyasztói közösség jogcímén, hogy az előírt gázmennyiség duplájáig járjon nekik a rezsicsökkentett gáz. Emiatt kapott egy soron kívüli lezáró elszámolást, amely 625 ezer forint túlfizetést mutatott. Aztán megjött az első rezsicsökkentést duplázó számla, ami ugyan kevesebb volt, mint amennyit a rezsiduplázás előtt, részben piaci áron fizettek havonta (120 ezer forint), de még mindig jóval több (99 ezer forint), mint amennyire számítottak.

A számla alapján az is kiderült, miért. A gázszolgáltató megemelte a havonta fizetendő átalányukat, kvázi mintha attól, hogy családi fogyasztói közösség lettek, többet is fogyasztanának. Korábban a kétháztartás összesen átlagban havi 289 köbmétert használt el, azaz a dupla rezsicsökkentett mennyiségnél (2*144 köbméter) csak egy hajszállal többet. Így azt hitték, ugyanannyit fognak fizetni, mint amikor még nem kellett piaci árat fizetniük a fele fogyasztásukra. Csakhogy az MVM most nem 289 köbméter átalányfogyasztásról küldött számlát, hanem 341 köbméterről. Emiatt lett 99 ezer forintos a számla. Pedig az enyhe tél miatt nem hogy nőtt volna a fogyasztásuk, hanem még csökkent is.

A családnak májusban lesz az éves elszámolása – ekkor derülhet ki, valójában hogy állnak, és mennyi jár még nekik vissza. A portál szerint családok tízezrei járhatnak hasonló cipőben, és járhat majd nekik vissza pénz az éves elszámoláskor.