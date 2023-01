Megduplázódik a Babakötvény éves kamata

Február 1-jétől a mostani 8,1 százalékról 17,5 százalékra emelkedik a Babakötvény éves kamata – jelentette be a Facebookon Varga Mihály pénzügyminiszter.

Az MTI összefoglalója szerint Varga kiemelte, a családok már 300 ezer gyermeknek gyűjtenek megtakarítást az adó-, járulék- és illetékmentes Babakötvényben. Ezek összege eléri a 200 milliárd forintot. Hozzátette, havi néhány ezer forintos befizetéssel több millió forint gyűlhet össze a fiatal 18 éves korára.

A pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett posztban arra is kitért, miért előnyös a Babakötvény: havonta bármekkora összeg félretehető; kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék, és az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, de maximum 12 ezer forint külön támogatást is minden évben. Nincs számlavezetési díj, adó-, járulék- és illetékmentes. Az előnyök között említette azt, hogy a Babakötvény egyszerűen, akár online is nyitható, valamint jár hozzá 42 500 forint összegű életkezdési támogatás is.

Az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad minden 2005. december 31. után belföldön született gyermek és 2017. június 30. után külföldön született, magyar állampolgárságú gyermek számára, amit egy minimális, az infláció mértékével megegyező kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és ott Babakötvényben kamatozzon, Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban.