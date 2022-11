Egri Gábor: Mindenkinek sok sikert kívánunk a jövő heti tankoláshoz

A 24.hu megtudta, november 18-án, pénteken levélben fordul a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) a Mol elnök-vezérigazgatójához, Hernádi Zsolthoz, valamint Magyarország miniszterelnökéhez, Orbán Viktorhoz amiatt, hogy a Mol nem fogja kiszolgálni azokat a kisbenzinkutakat a jövő héten, amelyekkel a benzinárstop bevezetése után kötöttek szerződést. Az FBSZ országos lefedettségű, a tagok illetve a kutak számát nézve a második legnagyobb magyar „kúthálózat”. Egri Gábor elnök lapunknak azt mondta, álláspontjuk szerint a nemzeti olajvállalatnak a társadalmi felelősségvállalás jegyében igenis biztosítania kellene, hogy a családi tulajdonban lévő magyar benzinkutakon, melyeket magyar kkv-k üzemeltetnek, legyen üzemanyag, hogy vidéken is tudjanak az emberek tankolni.Mint kiderült, már eleve korlátozták ezeknek a kiskutaknak a mozgásterét, hiszen a Moltól egy ideje csak a megrendelt mennyiség 25 százalékát kapták meg – az ellátásstop egyoldalú döntését nem tudják elfogadni. Egri Gábor megjegyezte, nem gondolják, hogy az eddig biztosított 25 százalékos mennyiség elvonása biztosítaná a magyarországi ellátásbiztonságot. Sőt, éppen a kívánt cél ellenkezőjét érik el – tette hozzá.

Az üzemanyagárstop tavaly november 15-e óta él, vagyis több mint egy éve. Idén február végétől (amikortól a nagykereskedelmi árat is 480 forintban maximálták, és a korábbi szállítók emiatt kiszálltak a kisbenzinkutak ellátásából) mintegy 260 vállalkozás kötött ellátási szerződést a Mollal – közülük 160 vállalkozás tagja az FBSZ-nek, amelyek nagyjából 300 benzinkutat üzemeltetnek. Ez alapján az FBSZ becslése szerint a Mol által bejelentett ellátásstop mintegy 500 benzinkutat érinthet. A Mol szerint a szállítások felfüggesztése az összes hazai benzinkút körülbelül 10 százalékát érinti, ami nagyjából 200 benzinkútnak felel meg.

Az ellátásbiztonságra hivatkozva szüntetik meg vidéken az ellátást

Egri Gábor szerint kifordított a Mol indoklása, miszerint azért nem adnak üzemanyagot az érintett kutaknak, mert számukra az ország ellátásbiztonsága a legfontosabb. Vagyis az ország ellátásbiztonsága érdekében az ország egy részében, jellemzően vidéken megszüntetik az ellátást. Miközben más hálózatoknak szállítanak, a családi tulajdonú kisbenzinkutaknak nem. A környező országokban lévő kútjait ellátja a Mol, az idén szerződő magyar vidéki kutakat meg nem.

A Mol döntését éppen ellátásbiztonsági szempontból nevezte szakmaiatlannak, ami főleg a vidéken élőknek fog óriási problémákat okozni amiatt, hogy 10–15 kilométerre kell majd menniük azért, hogy tankoljanak. Ezen a ponton párhuzamot vont az ideiglenes postabezárásokkal, ami szintén jelentős részben a vidékieket érinti. Nem érti, miért akarnak az üzemanyag-ellátási stoppal még jobban kitolni az ott élőkkel.

Reagálást várnak

A Molhoz azért fordulnak levélben, hogy a menedzsment foglalkozzon a kérdéssel, és érdemben reagáljon rá. A miniszterelnököt pedig azért keresik meg, hogy emlékeztessék, kormányzati szándék volt a kisbenzinkutak víz fölött tartása, ám a támogatásokat utoljára a második negyedévben kapta meg minden érintett, a harmadik negyedévi támogatás már csak részben érkezett meg, a negyedik negyedéviről pedig információjuk sincs.

A kormányfőtől kérik továbbá az állami kőolaj- és üzemanyag-tartalék felszabadítását, hogy amíg a Mol nem szolgálja ki a mintegy 500 érintett kiskutat, addig a tartalékból lehessen ellátni őket. Úgy gondolják, ha a Mol és az OMV számára fel tudtak szabadítani a tartalékokból, ugyanezt megtehetik a kisbenzinkutak ellátásának biztosítása érdekében is.

Jelenleg az állami stratégiai tartalék már kevesebb, mint a törvényben meghatározott 90 napra elegendő mennyiség – az FBSZ számításai szerint a kőolajtartalék mintegy 30 napra, az üzemanyagtartalék mintegy 34 napra lehet elegendő, vagyis összesen 64 napnyi tartaléka lehet az országnak.

Karácsony előtt üres tankkal

Mindenkinek sok sikert kívánunk a jövő heti tankoláshoz

– mondta lapunknak Egri Gábor. Javasolta, igyekezzenek az emberek teli tankkal járni az országot, már ha sikerül tankolniuk.

Az időzítéssel kapcsolatban megjegyezte, éppen karácsony előtt dőlhet be az üzemanyag-ellátás vidéken, és innen közelítve országosan is. Visszaidézte, hasonló volt a helyzet augusztus 20-a előtt is.

A karácsonyt azért említette, mert, mint megtudtuk tőle,az érintett benzinkutaknak szóló levélben nem csupán azt írta a nemzeti olajtársaság, hogy a jövő hétre függesztik fel a szállítást, hanem azt is, hogy korlátlan ideig fenntarthatják az intézkedést.

Jövő hét végén már advent első vasárnapja lesz (november 27.). A vidékiek is szeretnének bemenni a városokba, hogy készüljenek a karácsonyra – már ha valahol sikerül megtölteniük üzemanyaggal az autójukat. De nyilván sokaknak a munkába járáshoz is kellene az autójuk. Márpedig az FBSZ információi szerint sok olyan kisbenzinkút van, amelyeket az ellátásbiztonság érdekében a jövő héten elvágnak az ellátástól, és 9–10 kilométeres körzetükben nincs másik kút.

A Népszava csütörtök esti cikkében azt írta, mivel a Molon kívül a piacon változatlanul nincs olyan nagykereskedő, amely 480 forintért értékesítene üzemanyagot, a jövő héttől a hazai töltőállomások mintegy negyedén gyakorlatilag nem lesz hatósági áras üzemanyag. Egri Gábor azonban lapunknak azt mondta, semmilyen üzemanyagot nem kapnak az érintett kutak, így egyikből sem lesz utánpótlás.

Egy éve taposnak minket az üzemanyagárstoppal. Még mindig nem sikerült eltaposni. Most az ellátási stoppal még egyet csavarnak rajtunk

– kommentált az elnök.

Kényszerből vannak még nyitva

Az FBSZ számos alkalommal nyilatkozta, hogy tönkre mennek a kisbenzinkutak – nyilván valamennyi segítséget jelentett nekik az állami támogatás (ameddig megkapták), illetve hogy szűkítették március közepétől és július végétől azok körét, akik ársapkásan tankolhatnak, így a piaci áras kiszolgáláson már van árrésük, amit a működési költségek előteremtésére tudnak fordítani. De az ársapkás kuncsaftok kiszolgálásán továbbra sincs marzs, hiszen 480 forintért kapják a nagykertől a 95-ös benzint és gázolajat, és annyiért is kell eladniuk. De hogyan tudtak még mindig fennmaradni?

Egri Gábor felvetésünkre azt mondta, a magyar tulajdonú kis családi vállalkozásoknál a benzinkutak üzemeltetése tönkrement. Csak azért működnek mégis a kiskutak, mert a tulajdonosok, akiknek jellemzően más vállalkozásaik is vannak, azoktól vonnak el a pénzt a kutak fenntartására. Teszik ezt azért, hogy korábbi, a benzinkutak üzemeltetéséhez szükséges jelentős összegű beruházásaikat megvédjék. Illetve nyitva tartási kényszerben is vannak, hiszen ha bezárnának, vissza kellene fizetniük a már korábban megkapott támogatásokat.

Az üzemanyagárstop egy éve számokban

Megnéztük a Holtankoljak.hu adatai alapján, hogyan változott az üzemanyagárstop egy éve alatt a 95-ös benzin és a gázolaj piaci ára.

A kiinduláskor, 2021. november 15-én a benzin átlagára 506 forint, a gázolajé 512 forint volt, és ehelyett jött be az ársapkás 480 forintos fogyasztói ár.

2022. február 28-tól már a nagykereskedelmi árat is befagyasztották 480 forinton, és mindenki 480 forintért tankolhatott. Addigra már eléggé elharapódzott a benzinturizmus.

Március 13-ától szigorítottak, amikortól a 7,5 tonna feletti járműveknek (kivéve a mezőgazdasági gépeket), valamint a 3,5 tonna feletti külföldi járműveknek már piaci árat kellett fizetniük (a gázolajért, mert ezek a járművek ezzel mennek). Ekkor 631 forint lett volna a 95-ös benzin piaci ára, ha lett volna, akinek ennyit kell fizetnie (de nem volt, így 480 forintért lehetett benzint tankolni), a gázolaj kiskereskedelmi piaci ára pedig 711 forint volt.

A következő szigorítás július 30-án érkezett, amikortól már csak a magánszemélyek, a taxik és a mezőgazdasági gépek tankolhatnak ársapkás áron. Ekkor a 693 forintot közelítette a benzin átlagára, a gázolajé pedig a 738-at.

Az ábrán még azokat az időpontokat és árakat tüntettük fel, amikor tetőzött a benzin, illetve a gázolaj piaci ára. A benzin piaci ára idén június közepén a 801 forintot is elérte, egy héttel később pedig a gázolaj 832 forinton tetőzött, majd október közepe után újabb csúcsot döntött 851 forinttal.