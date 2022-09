Szorított helyzetben van a gépgyártás

Olyan drasztikus mértékben emelkednek a célgépek alapanyagárai, hogy sok esetben mire valaki megfontoltan leadná a megrendelését, addigra a költségnövekedés miatt az általa kapott ajánlat már aktualitását veszti.

A várakozási idő korábban elképzelhetetlen mértékben kitolódott. Míg egy évvel ezelőtt az elektronikai elemekre, így a hajtásokra és vezérlőkre néhány hetet kellett várni, úgy ez most már akár egy esztendő is lehet.

Schneider László gépészmérnök elmondta, csak idén 30-40 százalékkal drágult a vas, de egyes alkatrészekért duplaannyit kell fizetni, mint év elején.

Felhívta rá a figyelmet, az energiaválság és a jelentős munkaerőhiány miatt sokakban fogalmazódik meg, hogy automatizálják a gyáraikat, ami leegyszerűsíthetne rengeteg folyamatot. A másik oldalon viszont ott lóg a levegőben az orosz–ukrán háború által okozott krízis és a negatív gazdasági prognózisok, ami óvatosságra int mindenkit. Rengeteg a bizonytalanság, mutatott rá a Scheinder-Terv Bt. tulajdonosa.

Kérdésre válaszolva végezetül szót ejtett arról is, hogy a jelenlegi helyzet nemcsak a gépipari szereplőknek rossz, hanem a végfelhasználóknak is. A végén mindig a lakossággal fizetteti meg ugyanis a piac az áremelkedést, ami ebben a bonyolult környezetben elkerülhetetlen lesz a gépipar által gyártott termékek esetében is.