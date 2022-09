Annyi vizet fogyaszt majd naponta a gödi Samsung, mint egy nagyváros

Napi 27 ezer köbméter ipari és ivóvíz érkezik majd új vezetékeken a gödi különleges gazdasági övezetbe, ezzel a mennyiséggel egy Kecskemét nagyságú város lakossági és ipari vízigénye is bőven biztosítható lenne – derítette ki az Átlátszó.

A 32 milliárdba kerülő infrastrukturális beruházást a Mészáros és Mészáros Kft. végzi, a Natura 2000-es területeket is érintő vízvezeték-nyomvonal miatt a fokozottan védett növényeket át kell telepíteni.

Nemrég tette közzé a Pest Megyei Kormányhivatal a gödi iparterület vízellátását biztosító engedélyezési eljárásról szóló hirdetményét. Eszerint naponta összesen 27 ezer köbméter ipari és ivóvizet vezetnek majd a Samsung gigaberuházásához.

Az új vezetékek hossza közel 18 kilométer lesz. Ez a mennyiség meghaladja egy százezres lakosú város emelt szintű napi vízszükségletét.

A 112 ezres lélekszámú Kecskeméten például a lakosság, az ipar és a közintézmények összesített vízigénye egy átlagos napon 20 ezer köbméter, ami kánikulában elérheti a napi 26–28 ezer köbmétert – idézi az Átlátszó a Bácsvíz Zrt. vezérigazgatójának korábbi nyilatkozatát. Az engedélyezéshez készült vizsgálati dokumentáció szerint az ipari mértékadó csúcsfogyasztás óránként 2400 köbméter lesz.

A bővülő akkumulátorgyár vízigényét nem könnyű kielégíteni. A gödi gyár ipari vízzel való ellátásához felújítják a váci déli vízbázis 40 évvel ezelőtt elszennyezett és lezárt parti szűrési kútjait. A kutak újbóli üzembe állításának hírére többen, köztük a sződligeti polgármester is aggodalmát fejezte ki. A vízbázis területének teljes kármentesítéséről eddig egyetlen hatóság sem volt hajlandó tájékoztatást adni. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szerint viszont nincs ok az aggodalomra: „A kutak vízminősége – a nitrogénformákat leszámítva – kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott (201/2001. (X.25.) Korm. rendelet) követelményeket” – idézi a portál a gödi beruházásról szóló közleményt.

Az Átlátszó emlékeztet, hogy miközben a gödi akkumulátorgyár óriási vízigényének kielégítése prioritás a magyar kormány számára, idén nyáron több Pest megyei településen is akadozott a lakossági vízellátás; a DMRV emiatt másodfokú vízkorlátozást is elrendelt. Az aszályon kívül a lakossági vízszolgáltatás problémáihoz természetesen a víziközmű-rendszer siralmas állapota is hozzájárul – jegyzi meg a portál.