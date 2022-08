Slágergyanús új szolgáltatás terjed, amely egyszerűbbé teheti a bankolást

Jól halad Magyarországon egy teljesen új szolgáltatás, az úgynevezett fizetési kérelem bevezetése. Ez a hivatalosnak tűnő név valójában egy igen praktikus lehetőség, mely a szakértő szerint nagyon népszerű lehet a jövőben az ügyfelek körében. Az óvatosság azért kell, mert ha fizetési kérelmet kapunk, mindig nézzük meg, kinek küldjük a pénzt.

A csoportos beszedési megbízás kényelmes megoldás lehet, hogy különböző rezsiszámláinkat külön beavatkozás nélkül hónapról hónapra rendezzük. De biztosan sokan jártak már úgy, hogy váratlanul terhelték meg a bankszámlájukat valamilyen csoportos beszedéssel, és úgy érezték, helyette jobb lett volna, ha maguk oszthatják be, mikor szeretnék kifizetni az adott összeget. Többek között akár ez a gondolat is hívhatta életre egy új szolgáltatás bevezetését, melynek neve: fizetési kérelem.

A fizetési kérelemre gondolhatunk úgy, mint egy univerzális szolgáltatásra, amely a csoportos beszedés helyett is használható, de úgy, hogy az összegeket nem emelik le automatikusan a számlánkról, hanem van mérlegelési lehetőségünk, hogy mikor fizessünk. Azért is univerzális a szolgáltatás, mert a magánszemélyek közötti fizetési tranzakcióknál is használható – igen praktikus lehet például az albérleti díjak, vagy más tartozások beszedéséhez.

Érdemes tudni, hogy a fizetési kérelem csak elektronikusan működik, papír alapon nem. Tehát mindenképpen szükséges hozzá internetbank vagy mobilapplikáció. Mind a küldéshez, mind a fogadáshoz.

Eldönthetjük, mi legyen, ha ki kell fizetnünk egy összeget

A fizetési kérelem olyan tranzakció, melyet a csoportos beszedéshez hasonlóan az indít el, aki a pénzt meg szeretné kapni, aki szeretné, hogy befolyjon hozzá egy bizonyos összeg. De a csoportos beszedéstől eltérően a fizetési kérelem elindításával nem történik meg a bankszámla automatikus megterhelése. Helyette a számlatulajdonos csupán egy értesítést kap a bankjától, hogy érkezett egy fizetési kérelme. Ő pedig eldöntheti, hogy mit tesz vele.

Ha fizetési kérelmet kapunk, három dolgot tehetünk:

kifizethetjük,

visszautasíthatjuk, vagy

figyelmen kívül hagyhatjuk, későbbi kifizetésre vagy visszautasításra.

Sőt, akár véglegesen is figyelmen kívül hagyhatjuk.

Ha kifizetjük, az azt jelenti, hogy csak a mi jóváhagyásunkkal (vagyis számlatulajdonosi kontrollal) mehet el bármilyen pénz a számlánkról. A fizetési kérelem a pénzküldés időpontjában egy eseti átutalássá változik, amelynek összes adatát a fizetési kérelem már tartalmazza. Így a számlatulajdonosnak a jóváhagyáson kívül nincs más teendője vele. Amennyiben viszont módosítana rajta, azt is megteheti.

Módosíthatjuk is a fizetési kérelmet

Kétféle módosítás jöhet szóba, az egyik a közlemény, a másik pedig a fizetendő összeg. A közlemény mindig módosítható, az összeg azonban csak akkor, ha a fizetési kérelmet kibocsátó fél engedélyezte azt.

Ha a számlatulajdonos visszautasítja a fizetési kérelmet, abban az esetben nem fog többet találkozni vele mindaddig, amíg a kibocsátó egy új fizetési kérelmet nem bocsát a rendelkezésére. A visszautasítással tehát érdemes óvatosan bánni, mivel végleges. A visszautasításhoz be lehet írni közleményt is, így az indokolható.

Ha figyelmen kívül hagyjuk

A legtöbb számlatulajdonos valószínűleg ezzel a lehetőséggel él majd: a fizetési kérelem érkezésének időpontjában figyelmen kívül hagyja azt, és később dönti el, mikor fizeti ki. Ezek az értesítések egy fizetési kérelem megérkezéséről a legtöbb felhasználónál valószínűleg olyan időpontban érkeznek, amikor épp nem tud foglalkozni vele. Ezért elteheti későbbre.

A figyelmen kívül hagyott fizetési kérelmek mindaddig érvényesek, amíg a számlatulajdonos el nem dönti, hogy kifizeti vagy visszautasítja. Nem lehet azonban bármeddig elhúzni egy fizetési kérelem kifizetését vagy visszautasítását. Ezért a rendszer megalkotói 60 napos határidőt tettek a fizetési kérelemre. Ez minden kérelemre egységesen vonatkozik és valószínűleg jóval több, mint a kérelem mögötti számla fizetési határideje. Vagyis ha valaki kihasználja ezt a maximális határidőt és az utolsó napon fizeti ki a kérelmet, azzal nem mentesül a fizetési határidő utáni plusz terhek kifizetésétől a számlakibocsátónál.

Ha a számlatulajdonos nem reagál a kérelemre, az a 60. napon megszűnik.

A fizetési kérelem előnyei a csoportos beszedéshez képest

A fizetési kérelem annyiból kényelmetlen lehet, hogy mindenképpen kell foglalkozni vele, cserébe sok hasznos dolgot kapunk mellé – avat be a részletekbe Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ebből a legfontosabb, hogy ellenőrzésünk nélkül semmilyen pénz nem hagyhatja el a számlánkat. További előny, hogy 60 napon belül bármikor kifizethető, bár itt érdemes betartani a fizetési határidőt, ami egyébként a fizetési kérelemben is megjelenik. De az magára a kérelemre nincs semmilyen hatással.

A fizetési kérelem rugalmassága tovább fokozható a másodlagos számlaazonosítók használatával. Ha valaki hozzárendeli a bankszámlájához a mobiltelefonszámát vagy e-mail címét, akkor a közműszolgáltatónál egyébként is regisztrált adatokra is lehet fizetési kérelmet küldeni, nem szükséges ismerni a fizető fél bankszámlaszámát. Akiknek nincs másodlagos számlaazonosítójuk, ott természetesen csak a bankszámlaszám jöhet szóba, így a felhasználónak ebben az esetben – a csoportos beszedéshez hasonlóan – mindenképpen meg kell adnia a bankszámlaszámát a szolgáltató felé, hogy megérkezzen a kérelem.

A fizetési kérelem magánszemélyek között is használható.

Egyszerűbbé tehető például egy lakásbérlet fizetése: a lakástulajdonos elindítja a fizetési kérelmet, a bérlő pedig a számára megfelelő pillanatban kifizeti azt, egyetlen jóváhagyással. Ebben az esetben az előny ott jelenik meg, hogy a pénz kifizetéséhez nem szükséges ismerni a címzett bankszámlaszámát és a közleményt is előre beírja a kérelmet kibocsátó fél, jelen esetben a lakástulajdonos.

Vigyázat, csalók is bepróbálkozhatnak a fizetési kérelemmel

Mivel fizetési kérelmet bárki kibocsáthat másik fél felé, ezért fontos meggyőződni a kérelem elfogadása előtt, hogy valóban oda küldjük-e a pénzt, ahová gondoljuk. Ellenkező esetben ugyanis akár csalás áldozatává is válhatunk. Ezért magát a fizetési kötelezettséget és az összeget mindig érdemes ellenőrizni, hogy az valóban jogos-e. Ha egy fizetési kérelem jogtalan, azt azonnal jelezni kell a bank ügyfélszolgálatának, mert lehet mögötte tévedés, de lehet csalás is. Mint említettük, az összeg módosítható a pénz küldője által is, így ha csak túlszámlázásról van szó, de a szerződéses kapcsolat valós, akkor ez orvosolható lehet a bank közbenjárása nélkül is.

Ahol viszont az összeg módosítását nem engedte a kérelem feladója, ott célszerű visszautasítani a fizetési kérelmet és újat kérni a szolgáltatótól a helyes összeggel. Érdemes tudni, hogy – más átutaláshoz hasonlóan – a fizetési kérelem visszahívható. Ennek ellenére sokkal biztosabb, ha pénzküldés előtt inkább ellenőrizzük a kérelemben szereplő adatokat, mint utólag futunk a pénzünk után.

A fizetési kérelem az azonnali fizetési rendszer része, így az azonnali átutalással egyezően 5 másodpercen belül teljesül bármely két hazai bankszámla között – már ahol bevezették ezt a szolgáltatást.

Sok banknál már elérhető a fizetési kérelem

A fizetési kérelem akkor lesz hasonló sláger, mint a csoportos beszedés, ha a közműszolgáltatók felkínálják majd ezt a fizetési lehetőséget is. A magánszemélyek között azonban addig is használható két olyan bank között, ahol már mindkettő bekötötte ezt a szolgáltatást.

A fizetési kérelem kibocsátása a bank által időben korlátozható – akár az üzleti ügyfelek részére külön is –, ez a korlát azonban nem kötelező, így egyes bankoknál küldve akár éjjel vagy hétvégén is megérkezhet egy kérelem. A fizetési kérelem egyébként letiltható a számlatulajdonos által, ha őt zavarják ezek az értesítések. Ettől kezdve számára fizetési kérelmet nem lehet majd küldeni. Érdekesség viszont, hogy ettől még a számlatulajdonos kifelé küldhet fizetési kérelmet, csak a kérelem fogadása lesz letiltva.

A fizetési kérelem küldője akár részletfizetést is beállíthat, de ha az nem tartalmaz ilyet, akkor utólag kérni ilyet már nem lehet. A banknál opcionális szolgáltatás lehet az is, hogy limitet engedélyez arra vonatkozóan, milyen nagyságrendű összegig kíván kérelmet fogadni a számlatulajdonos. A fizetési kérelem ugyanis akár 10 000 000 forintig is szólhat. Azért ennyi, mert ennyi az azonnali átutalás felső összeghatára is, így a fizetési kérelemé is.

A fizetési kérelem szolgáltatás már több banknál érhető el, például az Erste Banknál, a Gránit Banknál, az MKB Banknál (korábban BB), az OTP Banknál, a Raiffeisen Banknál, a Takarékbanknál. A bankok listája azonban folyamatosan bővül és előbb-utóbb minden hazai bank csatlakozik majd a fizetési kérelem rendszeréhez. A Fintechzone-n a Bartha Lajossal, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatójával megjelent interjú alapján az ügyfelek nagyjából 75 százaléka számára már elérhető a szolgáltatás. Várható, hogy amelyik banknál még nem vezették be, ott is elérhető lesz, legkésőbb a jövő év végéig – erre valószínűleg az MNB fogja kötelezni a pénzintézeteket.