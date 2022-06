Szijjártó Péter: Paks II. megkapta az egyik legfontosabb engedélyt

Fontos mérföldkőhöz érkezett Paks II. építésének előkészítése, ugyanis a projekt megkapta az egyik legfontosabb engedélyt az Országos Atomenergia Hatóságtól, az úgynevezett talajszilárdítási engedélyt – jelentette be Szijjártó Péter Facebook oldalán. Az engedély jelentősége abban áll, hogy az atomerőművek működésénél nagyon fontos, hogy azok ne süllyedjenek meg, ehhez nem elegendő a talaj természetes tulajdonságaira alapozni, azokat meg kell erősíteni – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Most a talaj szilárdítását el kell végezni különböző anyagokkal, elsősorban cementtel – most az erre vonatkozó munkálatokra kapta meg a projekt az engedélyt – magyarázta Szijjártó.

Továbbra is reálisnak tartja azt a célkitűzést, hogy 2030-ra a Paksi Atomerőmű új blokkjai működésbe lépjenek.

(via Portfolio)