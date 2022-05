13-15 százalékos béremelést sürget a Munkástanácsok Országos Szövetsége

Átlagosan legalább 13-15 százalékos béremelésre lenne szükség 2022-ben a versenyszférában az árak emelkedése miatt a Munkástanácsok Országos Szövetsége szerint. A munkavállalóai érdekképviselet úgy látja, az emelésnek ez a mértéke még nem emeléné torvább az inflációt – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint a munkavállalói érdekképviseletek tárgyalást kezdeményeznek a munkáltatókkal és az újonnan felálló kormánnyal abból a célból, hogy az infláció csökkentése mellett a bérek reálértéke tartható legyen. A szakszervezetek olyan javaslatokat tennének, amelyek megakadályoznák, hogy a lakosság jövedelmi helyzete tovább romoljon, a legkisebb jövedelemből élők megélhetése pedig ne kerüljön veszélybe. Figyelembe vennék ugyanakkor az adott ágazatok és munkáltatók pénzügyi helyzetét is – olvasható a híradásban.

Fontos, hogy a magas infláció és a globális nehézségek okozta gazdasági problémák ellenére is megőrizzük a bérek reálértékét, a termelékenység javulásából származó többletnyereségből pedig a munkavállalók is részesedjenek, vagyis a cégek béremelésre is fordítsanak eredményükből