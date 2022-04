Megcsúszni látszik a hajdúnánási motorversenypálya építésére

2023-ban biztosan nem lesz gyorsasági motoros világbajnoki futam Magyarországon, miután megcsúszott a Hajdúnánásra tervezett versenypálya-építkezés. A kormány a csúszást jelezte is a nemzetközi szervezőcégnek, és noha a beruházás anyagilag biztosan nem fogja megérni, a kormány a jelek szerint nem tett le róla.

A 444.hu részletes cikkben mutatja be az építkezés időbeni megcsúszásának folyamatát, utalva arra, hogy több más helyszín is szóba jöhetett volna a motorversenypálya megvalósítására, és némelyik talán gazdaságosabb is lett volna, ám a kormány ragaszkodni látszik a Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen irányából egyaránt megközelíthető, tervezett helyszínhez.

A G7 korábbi cikkéből kiderül, hogy a Moto GP versenyt Magyarországra hozni egyáltalán nem éri meg az államnak, mert a beruházás nem lesz nyereséges. Az építkezésre szánt 65 milliárd forint kiemelkedően soknak látszik ahhoz képest, hogy a finn Kymi Ring, ahol már idéntől lesz futam, mindössze 9 milliárdból készült, de ezen a hatalmas összegen felül is lesz még bőven fizetni való. Ilyen tétel például a nemzetközi szervezőknek fizetendő jogdíj. A szervező Dorna kezében van két versenysorozat is, a Moto GP és a Superbike, és mindkettőre külön-külön 44 milliárd forintot fizet ki 10 évre a magyar állam.

A cikkben felvetik azt a kérdést is, vajon miért van szükség újabb versenypályára, ha van már egy, a Hungaroring, illetve van egy másik, félehagyott építkezdés is, amelyet szintén hasonló célra kezdtek építeni Sávolyban még 2008-ban.

A kormányzati érvelés szerint a Hungaroring, amelyre szintén ráférne egy átfogó felújítás, nem felel meg a top motorversenyek követelményeinek.

Pedig a Moto GP jelenlegi helyszínei között akad több olyan pálya, ahol rendeznek Forma–1-es futamokat is, igaz többségben vannak a kifejezetten motorversenyeknek épített pályák.

A Hungaroring a lap szerint mindenesetre ideális kombináció lenne, egy ráncfelvarrás átépítésekkel, esetleg az aszfaltcsík módosításával régóta napirenden van. Becslések szerint ez 60-90 milliárd forintos munka lesz.

Van egy másik, a félbehagyott építkezés is, ami jóval korábban szintén motoros világbajnokságra készült volna: ez a sávolyi versenypálya. Ezt a pályát még az első Fidesz-kétharmad előtt kezdték építeni. A spanyol beruházó aztán bedőlt a 2008-as nagy ingatlanválságban, a Balatonhoz közeli pálya pedig soha nem készült el. A 195 hektáros területen a nyomvonalat kialakították, 4 ezer tonna követ bedolgoztak, és most ott pusztul a félbe maradt beruházás.

A kormány érvelése szerinte ennek a pályának a befejezése viszont azért nem jöhet szóba, mert megtervezése óta jelentősen változtak a Moto GP-versenyhelyszínekkel kapcsolatos követelmények, így Sávoly már az akkori tervek szerint sem lenne alkalmas egy mai versenyre.

Az új hajdúnánási Moto GP-pályáról Palkovics László innovációs miniszter még 2019 nyarán kezdett tárgyalni a nemzetközi jogtulajdonossal, a Dornával. Az elképzelés az volt, hogy Magyarország vegye át az addig a csehországi Brnóban tartott futamot. A kormány 2019 őszén be is jelentette a szándékot.

Ekkor derült ki az is, hogy Sávolyt nem fejezik be. A hajdúnánási helyszínre 2020 tavaszán esett a választás, 2021 márciusban írták alá a szerződést a Dornával, ekkor kellett volna elkezdeni a konkrét tárgyalásokat a kijelölt helyszínen fekvő földek tulajdonosaival. A tervek szerint 2023-ban már futamot rendeztek volna, de mivel mindeddig egy kapavágás sem történt a területen, és a telektulajdonosokkal való tárgyalások is elhízódtak, ez biztosan nem lesz így.

A szerződés egy pontja szerint ha csúszik a beruházás, azt 2022. január végéig jelezni, és akkor csak 2024-től indul a jogdíjfelhasználásra vonatkozó 10 éves időszak. A lap úgy tudja, ezt a csúszás a komáyn már jelezte is a Dorna felé.