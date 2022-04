Végre tényleg megújulhat a kelenföldi állomás rohadó épülete

Jó ideje megy a tervezgetés, ötletelés, mit csináljanak a régi kelenföldi indóházzal, azaz a pályaudvar állomásépületével, amit már évekkel ezelőtt lezártak az utasforgalom elől (az állomás funkciói voltaképp a föld alá költöztek az aluljáróba). Aztán felmerült, hogy a Közlekedési Múzeum csinálhatna egy felújítás után kiállítást a műemlék épületben, de megint csend volt egy ideig.

Kedden aztán arról írt a Napi.hu, hogy az EB Hungary Invest Kft. újíthatja fel az állomásépületet nettó 3 milliárd 666 millió forintért.

A projekt célja az épület teljes körű épületszerkezeti és homlokzati felújítása, közhasznú funkcióval ellátása az uniós közlönyben megjelent hirdetmény szerint. Egy 100 négyzetméteres fedett teraszt és egy 62 négyzetméteres kültéri galériát is kialakítanak majd. A nyertesnek kell a terveket is elkészíteni, vele március 30-án szerződött az ajánlatkérő BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. A közbeszerzésen a Szilas Építő Kft. is indult a lap szerint. Arról nem írnak, a Közlekedési Múzeum kiállítása költözik-e valóban ide.