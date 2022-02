Akadoznak a magyarorszag.hu szolgáltatásai

Problémás a magyarorszag.hu egyes szolgáltatásainak elérése – hívta fel a figyelmünket Ruszin Zsolt. Az adószakértő szerint már a hétvégén is szakadozott a rendszer, például a tárhelyet és a KAÜ-t (Központi Azonosítási Ügynök) sem lehetett folyamatosan elérni, illetve időnként csak hosszas „gondolkodás” után jöttek be a szolgáltatások. Kipróbáltuk, a tárhely nekünk sem jött be, hibazüzenetet kaptunk.

Megnéztük, az üzemletetési oldal híreinél nem találtunk jelzést arról, hogy probléma lenne. Próbáltuk hívni a 1818-at, ám azt mondták be, hogy minden munkatárs foglalt, így emailen érdeklődtünk a hiba okáról, és hogy mikorra várható a helyre állás. Amint válasz érkezik, frissítünk.