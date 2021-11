Csalók hívhatják, mutatjuk melyik telefonszámot ne vegye fel semmiképpen

Az OTP fiókjaiban mától kötelező a maszkhasználat az ügyfeleknek is

Profi csalók környékezik meg az OTP ügyfeleit, internetes vásárlással kapcsolatban telefonálnak. A Bors azt is megtudta, hogy egy budapesti telefonról jelentkeznek be:

+36 1 636 63 88

Semmiképpen ne vegye fel, akit erről a számról hívnak, mert a csalók nagyon felkészültek.

Ha valaki mégis felveszi a hívást, mindenképp figyeljen, ha azt kérik, ellenőrizzék le együtt a bankkártyaadatokat, illetve töltsenek le egy applikációt, amin keresztül vissza tudja utalni a bank a kérdéses összeget.

Megkeresték az OTP Bankot is az ügyben, akik azt írták, tudnak az adathalász csalók próbálkozásairól, de nem csak telefonon, akár e-mailben is érkezhet hasonló ürüggyel átverés. A telefonos csalási kísérlet része az is, ha a csalók olyan ügyfelet hívnak, akinek nincs OTP-s számlája, akkor átkapcsolják a másik bank ügyintézőjéhez. Mindegyik esetben az ügyfelek közreműködése szükséges az ilyen típusú visszaélések elkövetéséhez. Önmaguk adják meg a kártya adataikat, illetve kattintanak linkre, vagy töltenek le káros applikációkat, ezzel kiadva banki adataikat az azokkal visszaélőknek – közölte a bank sajtóosztálya.

Szeptemberben mi is beszámoltunk hasonló átverésről, de akkor egy másik telefonszámot használtak a csalók.

Arról is írtunk, hogy aki bedől, és önként elutalja a pénzét, az nemigen számíthat kártérítésre, szóval nagyon résen kell lenni.

Ne feledjük, a bank soha nem kér ügyfeleitől személyes adatokat, belépési vagy pinkódokat, soha nem kéri, hogy töltsenek le vagy telepítsenek ismeretlen forrású programokat saját eszközeikre. Ha mégis ilyen kéréssel találkoznak, keressenek fel egy közeli bankfiókot, és ott tegyenek bejelentést, vagy az OTP ügyfelei ezen a linken.