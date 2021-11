162 ezer forint fölé emelkedik az átlagnyugdíj januárra

A KSH szerint 2020-ban 150,5 ezer forint volt az átlagnyugdíj, ami az idei rendes emeléssel (januárban, 3 százalék) és az elszaladt infláció miatti korrekciókkal (júniusban 0,6 százalék, novemberben 1,2 százalék) számolva 2021 végére 157,8 ezer forintra emelkedett.

A következő évre szintén három százalékos inflációval számolt a kormány a költségvetésben, így a januári átlagnyugdíj összege 162,6 ezer forint lesz – írta a Napi.hu. Ez azt jelenti, hogy 2010-hez képest kicsivel több mint 12 ezer forinttal nőtt az átlagnyugdíj.

Jövőre a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők számíthatnak még a teljes 13. havi ellátásra, ami átlagnyugdíj esetén ezek szerint 162-163 ezer forint körüli összegben érkezik majd februárban.

Mivel az infláció minden előrejelzés szerint magasabb lesz jövőre is, mint 3 százalék, korrekció is várható. Kérdés, hogy mikor lesz korrekció, és mennyi. Petschnig Mária Zita a Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa lapunknak azt mondta, arra számít, hogy mint idén júniusban, úgy jövő év elején is lesz kiegészítő nyugdíjemelés, még a választások előtt.

A jegybank előrejelzése szerint 3,8 százalékos lehet jövőre az infláció, ami alapján 0,8 százalékos lehet a korrekció – ez átlagnyugdíjnál éves szinten 15,5 ezer forint feletti pótlólagos emelést jelenthet a Napi szerint. De ha az infláció magasan marad, akkor nagyobb korrekció is jöhet – tették hozzá.

A jövő novemberi nyugdíjprémium pedig – 6 százalékos GDP-re alapozva – további 50 ezer forintotot jelenthet az átlagnyugdíjasoknak.