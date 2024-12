Azt már előre szeretnénk leszögezni, hogy sosem vezettünk semmilyen autót a Nürburgring Nordschleife, de még a Hungaroringen sem, így azt nem tudjuk megítélni, hogy mennyire adja vissza a valóságot Logitech G923 Trueforce kormánykerék, csak arról tudunk beszámolni, hogy mennyire jó buli a használata videójátékos autóversenyzés közben. Tesztalanyunk egy Xbox One és Series X|S konzolokhoz készült példány, ami ráadásként kompatibilis számítógépekkel is.

A cikkünkben leírtak ugyanakkor igazak a PlayStation konzolokhoz készült változatra is, hiszen külsőleg és a használatot illetően annyi a különbség, hogy az eltérő modelleken az eltérő konzolok kontrollerein megszokott gombok kaptak helyet.

Logitech G923 Trueforce kormánykerék

A dobozban a kormányon és a földre helyezendő pedálplatformon kívül mindössze az áramellátást biztosító tápot, illetve némi leírást találunk. A fekete szín már-már elegáns, visszafogott megjelenést kölcsönöz a G923-nak, az pedig már elsőre látszik, hogy az eszközünk masszív és jó minőségű. A műbőr borítású kormánykeréknél és a fém pedáloknál nem spórolt a gyártó, strapabíróak, az alumínium váltófülek kattanása egyenesen szívet gyönyörködtető, és a műanyag elemek is kellően tartósnak tűnnek.

Kézi váltót nem tartalmaz a doboz, ezt külön kell beszerezni, és egy ilyen egység az alaptartozékként elérhető pedálokhoz hasonlóan közvetlenül a kormányhoz köthető, az ehhez szükséges csatlakozót megtaláljuk a központi egység alsó részén.

A beüzemelés gyerekjáték: a tápot és a pedálokat a kormányhoz kell csatlakoztatni, majd az innen kiinduló USB-A csatlakozós kábelt kell a konzolunk vagy számítógépünk megfelelő portjába helyezni.

A kormányt két gumírozott műanyag füllel lehet az asztalhoz rögzíteni, és bár elsőre nem voltunk biztosak abban, hogy ezek elegendő „lefogató” erőt biztosítanak, de a használat rácáfolt a kishitűségünkre, a kormány atomstabilan állt az íróasztalon még a vadabb csavargatás közben is. Amivel viszont számolni kell, hogy tévére kötött konzol esetén fejtörést okozhat, pontosan hová rögzíthető a kormány, íróasztalos „játékbázisnál” értelemszerűen nem nagyon lesz ilyen problémánk.

Persze a nappaliban is elhelyezhető a G923, léteznek erre dedikált megoldások, különböző keretek, akár versenyüléssel kiegészítve, csak hát ezek sokszor legalább akkora, ha nem nagyobb pluszköltséget jelentenek, mint maga a kormány.

Az asztalra rögzített központi egység lényegében egy kormánykerékkel kiegészített, majdnem teljes értékű Xbox-kontroller (PS-es változat ugyanígy), annak összes gombjával (csak analóg karok nincsenek), így a konzol kezeléséhez nincs szükség extra vezérlőre, indíthatók a játékok, tudunk navigálni a menükben.

A megszokott kapcsolókon túl kapunk továbbá egy plusz-mínusz gombot, egy 24 állású, tekerhető tárcsát, illetve a már említett két váltófület – egyes játékoknál ezek felelnek meg a ravasznak, máshol ezt a funkciót a pedálok töltik be. Extraként a támogatott játékoknál egy többszínű LED-sor segíti, hogy a legoptimálisabb időben váltsunk, pont úgy, mintha egy drága sportautóban ülnénk. Konzol esetén nincs sok lehetőségünk a gombkiosztás konfigurálására, de a legtöbb program alapból felismeri a kormányt, kapunk előre definiált kiosztást, illetve állítható a motoros ellenállás (vagyis a force feedback) ereje, továbbá a különböző holtjátékok. Számítógépre kötve a Logitechtől már megszokott G Hub szoftveren keresztül konfigurálható minden apróság.

A pedálkészlet szintén megér egy külön bekezdését, ugyanis az első próba során meg voltunk döbbenve a minőségen. Összesen három pedált kapunk, tehát kompatibilis játék esetén adott a kuplung, a fék és a gáz. Utóbbi egészen kellemes, lineáris nyomást biztosít, és olyan fürgén ugrik vissza, hogy szinte odaragad a talpunkhoz. A kuplung hasonlóan gyors reakcióidővel büszkélkedhet, viszont nyomva tartva folyamatosan nő az ellenállása, pont annyira, hogy egy valódi kapcsolási pont érzetét keltse. Viszont a fékpedál visz mindet: tényleg taposni kell, mikor lassítani akarunk.

Ide kapcsolódó kellemetlenség, hogy még a tapadós kiegészítők ellenére sem ideális padlóra helyezni a pedálos platformot, hiszen csúszkálni fog. Szőnyegen viszont stabil élményt kapunk, köszönhetően a kiegészítő alján helyet kapó tüskés támasztéknak.

Velünk van az Erő?

Bár a kivitelezés dicséretes, de a G923 kormány sava-borsát valójában a tesztalannyal bemutatkozott Trueforce rendszer adja. Ez a Logitech saját fejlesztésű force feedback megoldása, ami – többek között – lehetővé teszi, hogy a kormány ne csak szabadon forogjon, hanem a beépített alkatrészek jóvoltából valamilyen visszajelzést adjon az autó viselkedéséről, például tartson ellen, mintha egy igazi autót vezetnénk.

Ez a technológia nem új, több évtizedes, a Trueforce viszont igyekszik ezt a korábbinál még élethűbbé tenni, többek közt azzal, hogy a vezérlésért felelős szoftver nemcsak a játékok fizikát szimuláló részével van közvetlen kapcsolatban, de az audio engine-nel is. A rendszer ezek segítségével igyekszik élethű visszajelzést adni az általunk vezetett virtuális járműről, méghozzá a kormányon keresztül.

Kiváló példája ennek a 2023-as Forza Motrosport, ahol a Nürburgring Nordschleife 2,7 kilométeres egyenesén száguldva a játék apró rezgésekkel szimulálja számunkra az út egyenetlenségeit, a felület változásait. Szintén ütős demonstráció a Dirt Rally 2.0, ahol a kormányon keresztül valóban érezhető a különbség a murvás útról a betonra kanyarodva, a kezünkben tapasztaljuk meg, hogy változik a virtuális felület a virtuális verdánk alatt. Hogy ez mennyire élethű? Ahogy a cikk elején is írtuk, fogalmunk sincs, az viszont kétségtelen, hogy folyamatosan érezni a kezünk alatt „dolgozó” kormányt hatalmas buli, ráadásul segít még jobban elmerülni a kedvenc játékunkban.

Áldás és átok

A Trueforce tehát képes új szintre emelni a force feedback élményt, ami áldás és átok egyszerre. Átok leginkább azért, mert tényleg nagyon jó, éppen ezért nagyon tud hiányozni azon játékokból, amik jelenleg még nem támogatják ezt a technológiát.

A gyártó a honlapja külön felsorolja azon programokat, amik kompatibilisek a kormánnyal, és csillaggal jelzi azokat, amik a Trueforce rendszerrel is együttműködnek. És itt jön a fekete leves: Xboxon jelenleg csak 8 játéknál érhető el a támogatás, és jelenleg még PC-n is csak 18 cím büszkélkedhet ilyen kvalitásokkal.

Az külön érthetetlen, hogy konzolon nem érkezett Trueforce frissítés a régebbi F1-játékokhoz, csak a legújabb részben (F1 24) érhető el az újdonság, miközben számítógépen az előző két epizód is megkapta a kormány maximális kihasználásához szükséges szoftverfrissítést. Magyarán foglalkoztak vele a fejlesztők, de csak a PC-s verziók esetében. Itt érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy az alap force feedback a nem Trueforce kompatibilis játékoknál is működik, és még az erejére sem lehet panasz, de a Logitech fejlesztésének finomságai nagyon tudnak hiányozni – hiába, aki egyszer megszokja a jót, az utána már nagyon nehezen engedi el.

Csak a példa kedvéért: tényleg hatalmas élmény, mikor egy bukkanó után „könnyebbé válik” a kormány, hogy aztán teljes erővel rántson egyet a kezünkön, mikor a kerekek ismét aszfaltot fognak.

Az átok részhez kapcsolódik az is, hogy a hazánkban jelenleg százezer forint környékén kínálják a G923-at. Ez nem rossz ár annak fényében, hogy a hivatalos honlapon 180 ezer forint szerepel, ugyanakkor nagyon elhivatott versenyzőnek kell lenni ahhoz, hogy ennyit kifizessünk egy ilyen kiegészítőért. Kétségtelen, hogy hatalmas buli ez a kormány, főleg, ha támogatott a Trueforce, de vajon játszunk-e annyit versenyzős játékokkal, és ezek támogatják-e a Logitech fejlesztését, hogy megérje kifizetni a pénzt ezért a méretes kontrollerért? Erre mindenkinek magának kell tudni a választ, és ahogy fentebb is írtuk, azon is előre el kell gondolkodni, hogy a nappaliban elhelyezett konzol esetén miképp oldjuk meg a kormány és a pedálok kényelmes elhelyezését.