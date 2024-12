2013-ban lejárt IPA-igazolványt mutatott fel a közterület-felügyelőknek Delhusa Gjon

Delhusa Gjon a Nemzetközi Rendőrszövetség (International Police Association – IPA) egy olyan típusú igazolványát mutatta fel a közterület-felügyelőknek, amilyet 2013 óta ki se adnak, és nem igaz az énekes azon állítása sem, hogy régóta tagja a szövetségnek – mondta a Telexnek Mészáros Mária, az igazolványt kiadó IPA Magyar Szekció Tagszervezetei Szövetségének elnöke. Delhusa Gjon 2000 környékén csak rövid ideig volt baráti tagja az IPA-nak, de a nonprofit szervezet igazolványát egyébként sem lehet használni ilyen helyzetekben.

Az IPA, vagy magyarul a Nemzetközi Rendőrszövetség nem lát el semmilyen rendészeti feladatot. Ez egy nonprofit szervezet, ami 1950. január 1-jén alakult meg Arthur Troop lincolnshire-i őrmester kezdeményezésére. A szervezet „a szakmai és baráti kapcsolatok megteremtését segíti elő a világ rendőrei között” – olvasható az IPA magyar honlapján.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hét elején egy Facebook-posztban szabálytalan parkolással és pofátlan viselkedéssel vádolta meg Delhusa Gjon énekest Kreitler-Sas Máté, Újbuda alpolgármestere. Azt is állította, hogy a zenész rendőrigazolványt is lobogtatott. Utóbbi kijelentése be is igazolódott, a Blikk ugyanis közzétett egy felvételt a történtekről. A zenész azt állította, hogy ő baleseti helyszínelő, és IPA-tag.

Delhusa egyébként a vita során azzal is érvelt,