Vasvári Vivien: Tudtam, hogy ha jó celeb akarok lenni, akkor megosztónak kell lennem

Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond szerepelnek a Három igazság legújabb epizódjában. A várandós influenszer a műsorban elmondta, most a családjával tölti a legtöbb idejét, hiszen születendő kisfiukkal együtt hamarosan hat gyereket fognak nevelni.

A beszélgetés során megkérdezték Vasváritól, szüksége volt-e arra, hogy annak idején szerepeljen a Feleségek luxuskivitelben című realityben. Ekkor elmondta, tizenévesen élsportoló volt, a pekingi olimpiára készült, mielőtt lett egy nagy sérülése. Később több képesítést is szerzett hobbiból, például szakmái között van a fogtechnikus, a pedikűrös-manikűrös és a mezőgazdasági technikus.

– elevenítette fel, majd elárulta: a lehetőség, hogy szerepeljen a műsorban, magától jött.

Kvázi a Jóisten küldte nekem ezt a felkérést, hogy figyelj, Vivi, akkor most itt van, eldöntheted, hogy belevágsz vagy nem. Na, hát nem is kellett semmi, mert én mondtam, hogy azonnal. Én úgy kivirultam! Én mai napig nem bánom azt a szerepemet, ahogy ott viselkedtem. Újracsinálnám, őszinte leszek.

Vasvári arról is beszélt, ő nem olyan, mint ahogyan a tévéműsorban viselkedett, az csak egy felvett szerep volt, amit ő jól tudott játszani.

Mint mondja, élt a felkínált lehetőségekkel, amikkel a reality után megkeresték.

Tudtam, hogy ha én jó celeb akarok lenni és magasra akarok törni, hogy az emberek fejében ott legyen, hogy Vasvári Vivien ki is – ja, az egy hülye picsa, az egy okos, az egy sportoló, jöhet bármilyen vélemény –, akkor megosztónak kell, hogy legyek. Na, hát én eléggé megosztó voltam, lehet, túlságosan is, de tudatosan. Utána évekig szenvedtem: szerintem három évig minden nap úgy feküdtem le, hogy sírtam, mert nem bírtam azt a nyomást, amiket írtak. Persze, nyilván nekem is meg kellett tanulnom azt, hogy nem kell olvasni, nem kell, hogy mindenkinek megfeleljünk, nem kell magyarázkodni. Aki szeret, az úgy szeret, amilyen vagyok