A második félidőn átrohant rajtunk Norvégia, bronzért játszhat a női kéziválogatott

Reistad végre elrontott egy lövést, de Simon passzát olvasta és le is húzta a levegőből. Thale Deila lövését viszont védte Janurik, majd Simon Petra megtörte végre a gólcsendet egy talpról eleresztett lövéssel. Kis mázli is kellett, de a ényeg a gól. Sajnos Skogrand gyorsan betalált, az elmúlt tíz percben nagyon durván átgázolnak a mieinken a norvégok. Támadásban dinamikusak, védekezésben kőkemények. Lunde is jól véd, ezért aztán rengeteg a túlhelyezett lövés, talán az önbizalom is elszállt. Aardahl is betalált, Golovin időt kért.